Суд вернул справедливость после ряда расследований: активы "Юниграна" передали в управление АРМА

Печерский районный суд Киева передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) активы подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" Сергея Шапрана. Решение принято по ходатайству Офиса Генпрокурора (ОГП) и не подлежит обжалованию. Это произошло после серии расследований журналистов "Схем", "СтопКора" и OBOZ.UA, а также работы ОГП и Главного следственного управления Нацполиции.

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О передаче активов говорится в материалах решения по делу №757/8618/25-к, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Согласно документу, следственный судья Печерского районного суда фактически согласился с выводами прокурора отдела ОГП. Так, говорится в материалах, группа компаний "Юнигран" организовала масштабную коррупционную схему путем уклонения от уплаты налогов при добыче гранита, что привело "к существенным потерям бюджета".

"Суть минимизации рентной платы за пользование недрами состоит в том, что недродобывающими предприятиями ПАО "Малинский камнедробильный завод", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и АО "Коростенский карьер" (предприятиями, обладающими специальными разрешениями на стоимость недр) от стоимости товарной продукции (щебня, камня бутового и др.) которая реализуется конечному пользователю от ООО "ЮНИГРАН", ООО "ДСК Модуль", ООО "Альянс-Союз" владельцем которых является Наумец Игорь Владимирович. Указанные компании фактически используются как транзиторы налогообложение, которое зависит от цены готовой продукции, что по предварительным оценкам приводит к потерям бюджета на десятки миллионов гривен", – говорится в материалах.

По результатам рассмотрения дела суд передал активы "Юниграна" АРМА. "Передать в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (код ЕГРПОУ 41037901) вещественные доказательства в уголовном производстве № 42022000000000455", – постановил судья.

Напомним: по данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные из государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции против Наумца и его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции касались ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Ранее Сергей Шапран получил контроль за активами подсанкционной группы компаний "Юнигран", принадлежавшей Игорю Наумцу. Для этого, по данным СМИ, был задействован ряд вновь созданных фирм. Еще в 2022 году компания по орбите Наумца, несмотря на действие санкций СНБО, начала продавать свое имущество по сниженным ценам фирмам-прокладкам, которые практически сразу перепродавали те же активы вновь созданным компаниям. Такой механизм применялся ко всему имуществу – от офисов, заводов и автопарка до выездных ворот и ручного инструмента.

Также сообщалось, что, покупая через фирмы Владимира Осипова и оформляя на свои компании имущество "Юниграна", Шапран также приобрел склад, который предприятие ООО "Юнигран-Сервис" использовало для хранения промышленной взрывчатки и зажигания к ней. Объект расположен на территории АО "Малинский камнедробильный завод". "Так, магнат фактически купил помещение вместе со взрывчаткой, не имея для этого лицензии", – отмечают журналисты.

Вместе с тем, 16 ноября 2024 года Печерский районный суд Киева наложил арест на счета ряда предприятий, которые, по данным следствия, использовались для обхода санкций. Однако даже после этого продажа щебня, песка и других строительных материалов не прекратилась. Руководители компаний просто открыли новые счета и переориентировали платежи клиентов. В результате, более полумиллиарда гривен за 2024 год прошли мимо государственного бюджета, попав в частные карманы.

Кроме того, журналисты получили документы, свидетельствующие о том, что в сентябре 2023 года в Стамбуле состоялась встреча между Игорем Наумцем и Сергеем Шапраном. На ней был заключен меморандум, по которому Наумец передавал Шапрану половину своей империи "Юнигран" в обмен на "юридическое сопровождение". За эти услуги пивоваренный предприниматель должен был заплатить всего 12 млн долларов – десятую часть реальной стоимости активов.

Условия договора также предполагали, что после "перезагрузки" бизнеса Наумец будет продолжать получать часть доходов, что свидетельствует о возможном скрытом сохранении российского влияния на украинский бизнес.

В то же время, судьи Киевского апелляционного суда в начале февраля 2025 сняли арест на часть имущества "Юниграна" и все счета компаний-"дубликатов". Что позволяло новым владельцам "Юниграна" обходить санкции и избегать национализации ценных месторождений общей стоимостью около 1 млрд. грн.

Кроме того, из-за отсутствия полной коллегии судей 6 февраля были отменены два судебных слушания, в которых предметом спора является арест имущества компаний по орбите "Юниграна" и Шапрана и его бизнес-партнера Осипова. Еще одно слушание было запланировано на 10 февраля, но не произошло из-за нехватки времени на изучение материалов и было перенесено.

Тем не менее, благодаря слаженной работе СМИ и стражей порядка, активы подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" удалось передать государству.

Однако OBOZ.UA продолжит следить за развитием дела – чтобы убедиться, что коррупционные схемы Шапрана не возобновляются.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты узнали, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работать, несмотря на санкции и скандалы, под контролем нового теневого владельца – Сергея Шапрана. Его фирмы за год в обход санкций реализовали продукции более полумиллиарда гривен, среди их клиентов были даже коммунальные предприятия.

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