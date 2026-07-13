Завод из Ирландии поставляет в Россию сырье, необходимое для производства ракет: расследование выявило масштабную схему

В Ирландии раскрыли масштабную цепочку поставок стратегического сырья в Россию: завод, входящий в структуру связанного с РФ алюминиевого гиганта "Русал", перерабатывал импортируемый боксит в глинозем, после чего ежемесячно около 14 судов вывозили тысячи тонн белого порошка в Санкт-Петербург. Далее металл мог через российские промышленные цепочки попадать на предприятия военно-промышленного комплекса, связанные с производством ракет "Искандер" и Х-101, танков Т-72, авиации и другого вооружения.

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Об этом говорится в расследовании журналиста и документалиста Каолана Робертсона. В центре истории — белый порошок, который на первый взгляд не имеет ничего общего с войной: это глинозем — сырье для производства алюминия.

Именно этот металл широко применяется в гражданской промышленности, но он также имеет критическое значение для авиации, бронетехники, ракетных систем и другого вооружения. Согласно данным, приведенным в расследовании, ежемесячно около 14 судов могут покидать порт на западном побережье Ирландии, перевозя глинозем, часть грузов направляется в Санкт-Петербург.

Журналист проследил за судном, которое отправилось в Россию

Робертсон заинтересовался этой историей после публикаций The Irish Times, журналисты которой исследовали рост ирландского экспорта в РФ на фоне общего сокращения торговли между Европой и Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину. По словам журналиста, значительную роль в этой статистике мог сыграть именно экспорт глинозема.

Прибыв на западное побережье Ирландии, команда Робертсона узнала, что одно из судов готовится покинуть порт. На его борту, как утверждается в расследовании, находилось более 2 тысяч тонн сырья, а конечным пунктом маршрута была Россия. Журналисты запустили дрон и зафиксировали выход судна из порта; через несколько дней корабль должен был прибыть в Санкт-Петербург.

Именно тогда Робертсон задал главный вопрос своего расследования: куда попадает глинозем после доставки в РФ и может ли изготовленный из него алюминий использоваться российским военно-промышленным комплексом. В то же время прямых лабораторных доказательств того, что конкретная партия ирландского глинозема была использована в конкретной российской ракете или другом вооружении, на момент проведения расследования не было.

Российский владелец завода и цепочка поставок

Завод Aughinish Alumina расположен в графстве Лимерик на устье реки Шеннон. Предприятие перерабатывает бокситы, доставляемые из разных регионов мира, в частности из Бразилии и Африки. На заводе бокситы превращают в глинозем. Затем сырьё загружают на суда и доставляют на другие предприятия, где из него выплавляют алюминий.

Владельцем ирландского предприятия является структура, связанная с российским алюминиевым гигантом "Русал". Именно этот факт стал одним из ключевых в расследовании Робертсона. Журналист утверждает, что в течение нескольких недель пытался получить комментарий от представителей предприятия. Он звонил по доступным номерам и отправлял электронные письма, однако ответа не получил.

Тогда команда решила приехать непосредственно на завод. Робертсон обратил внимание на усиленную систему видеонаблюдения, запреты на съемку и надписи на русском языке вблизи предприятия. По его словам, даже цифровое присутствие завода свидетельствовало о тесной связи с российской корпоративной структурой.

Как глинозем может попасть в российскую военную промышленность

Отдельную часть расследования Робертсон посвятил построению возможной цепочки поставок. Схема начинается с боксита, который доставляют в Ирландию, где на заводе Aughinish производят глинозем. После этого сырье по морю отправляется в Россию.

На российских плавильных предприятиях глинозем превращают в высококачественный алюминий. Далее металл может продаваться другим предприятиям и промышленным группам. Именно на этом этапе, по мнению авторов расследования, ответственность начинает размываться между десятками юридических лиц, заводов и посредников.

Робертсон указывает на предприятия российского военно-промышленного комплекса, связанные с производством ракет, бронетехники и авиационных компонентов. Среди прочего в расследовании упоминаются производственные цепочки, связанные с ракетами "Искандер" и Х-101, а также танками Т-72.

Журналист подчеркивает, что сам факт экспорта глинозема в Россию еще не является доказательством использования конкретной партии сырья в производстве оружия. Однако масштабы поставок, принадлежность предприятия российским владельцам и роль алюминия в военной промышленности, по его мнению, требуют полноценного государственного расследования.

Во время работы в Лимерике журналисты столкнулись ещё с одной проблемой, которая годами беспокоит местных жителей. Фермер Пет рассказал Робертсону, что его семья была вынуждена покинуть собственный дом из-за загрязнения вблизи предприятия. По словам мужчины и его жены, территорию регулярно накрывала красная пыль, а в воздухе чувствовался едкий запах.

Семья заявила о проблемах со здоровьем, которые они связывают с деятельностью завода. Независимый ирландский режиссёр Кевин Коллинз также запечатлел последствия загрязнения вокруг предприятия. Он снимал красную пыль, загрязнённые территории и изменения ландшафта.

Политики избегали прямых ответов

Следующим этапом расследования стали попытки получить комментарии ирландских политиков. Робертсон отправлял электронные письма, звонил в офисы депутатов и министров, однако, по его словам, многие чиновники отказывались давать интервью.

Тогда журналист отправился на сельскохозяйственную выставку в Ньюкасл-Уэст, где ожидалось присутствие местных политиков. Часть собеседников уклонялась от прямого ответа. Они подчеркивали важность завода для местной экономики и рабочих мест. Именно рабочие места стали одним из главных аргументов противников радикальных решений.

От деятельности предприятия прямо или косвенно зависят сотни, а по некоторым оценкам — более тысячи семей. Однако Робертсон настаивал, что экономическая важность завода не отменяет необходимости проверить возможную связь его продукции с российским военно-промышленным комплексом.

После публикации первых видео Робертсона история начала стремительно распространяться в социальных сетях. За несколько дней ролики журналиста набрали миллионы просмотров. Однако в некоторых местных газетах он не нашёл материалов о заводе даже тогда, когда тема уже активно обсуждалась на национальном уровне.

Робертсон начал исследовать финансирование местных СМИ и обратил внимание на государственные грантовые программы. Он предположил, что зависимость части редакций от государственного финансирования могла влиять на их готовность критиковать политиков.

В то же время представитель одного из местных СМИ признал, что вокруг Aughinish Alumina существует серьёзная напряжённость. По его словам, политики могут опасаться, что резкие заявления приведут к сокращению рабочих мест или негативной реакции российских владельцев.

В центре истории появилось имя Олега Дерипаски

Расследуя корпоративные связи предприятия, Робертсон обратил внимание на российского олигарха Олега Дерипаску — основателя "Русала". Дерипаска находится под западными санкциями и на протяжении многих лет считался одним из самых влиятельных российских бизнесменов.

Для автора расследования эта связь кардинально меняет восприятие ирландского предприятия. По его мнению, Aughinish нельзя рассматривать исключительно как местный завод, у которого случайно оказались российские клиенты. Предприятие является частью гораздо более крупной международной корпоративной системы.

После обнародования результатов расследования тема Aughinish Alumina стала звучать в политических дискуссиях гораздо громче. Ирландское правительство призвали объяснить, почему глинозем продолжает экспортироваться в Россию и проверяли ли возможное использование сырья предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Представители власти и часть политиков, со своей стороны, призывают дождаться результатов официальных проверок. Они также предупреждают, что радикальные санкции против предприятия могут нанести ущерб ирландской и европейской промышленности.

Некоторые депутаты Европарламента заявили, что если будет доказано, что продукция предприятия действительно способствует производству российского оружия, такие поставки необходимо прекратить.

В конце своего фильма Робертсон сообщил о голосовании, которое, по его словам, может стать началом серьезных изменений в отношении российского контроля над предприятием. Окончательная судьба предприятия и поставок глинозема в Россию пока остается неопределенной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на официальное прекращение экспорта украшений Cartier в Россию, журналисты обнаружили, что элитные товары по-прежнему могут попадать к российским покупателям через Казахстан. Компания Richemont, управляющая брендом Cartier, отрицает нарушение санкций, хотя и не отрицает резкого роста поставок своей продукции в Казахстан после 2022 года.

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