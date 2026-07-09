Россияне скупают Cartier, несмотря на все санкции и запреты: медиа выяснили, какая страна помогает обходить ограничения

Несмотря на официальное прекращение экспорта украшений Cartier в Россию, журналисты выяснили, что элитные товары по-прежнему могут попадать к российским покупателям через Казахстан. Компания Richemont, управляющая брендом Cartier, отрицает нарушение санкций, хотя и не отрицает резкого роста поставок своей продукции в Казахстан после 2022 года.

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Об этом пишет Guild Hall. Производитель уверяет, что ещё в марте 2022 года полностью прекратил экспорт, однако статистика импорта и резкий рост продаж в Казахстане вызывают всё больше вопросов.

Прямые поставки в Россию практически прекратились

После введения санкций официальный экспорт ювелирных изделий Cartier в Россию резко сократился. По таможенным данным, прямые поставки из Франции упали на 91% — с 21 млн долларов в 2021 году до менее чем 2 млн долларов в 2023 году. Общий легальный импорт продукции Cartier в РФ за это время сократился с 50,6 млн до 5,5 млн долларов.

При этом оставшиеся средства были связаны исключительно с закупкой запасных частей. Аналогичное сокращение экспорта произошло также в Великобританию и Швейцарию, что подтверждает действие санкционных ограничений.

Казахстан стал главным маршрутом

Несмотря на почти полное прекращение официальных поставок в Россию, журналисты обратили внимание на резкий рост импорта продукции швейцарской группы Richemont, которой принадлежит Cartier, в Казахстан. Если в 2021 году поставок практически не было, то уже в 2022 году их объем достиг 23 млн долларов, а в 2025 году — почти 47 млн долларов.

Фактически этот показатель почти соответствует довоенным объемам поставок продукции бренда в Россию. Поскольку Казахстан входит в Евразийский экономический союз вместе с Россией, товары могут перемещаться между странами значительно проще, что позволяет обходить экспортные ограничения.

Наибольший рост продаж зафиксировали в Алматы. Именно там в 2025 году после реконструкции открылся бутик Cartier, который показал рекордные финансовые результаты.

По данным расследования, объем продаж этого магазина увеличился почти в десять раз по сравнению с 2019 годом и достиг около 57 млн долларов. Журналисты обращают внимание, что это почти соответствует выручке флагманского магазина Cartier на Елисейских полях в Париже.

К продажам россиянам могут быть причастны бывшие сотрудники

В расследовании также утверждается, что продажам предметов роскоши российским клиентам могут способствовать отдельные бывшие сотрудники Cartier. В частности, бывшая директорша московского бутика бренда после его закрытия работает в филиале в Алматы, но , по данным журналистов, продолжает жить в Москве и поддерживать контакты с VIP-клиентами.

Кроме того, продажа дорогих украшений, часов и других изделий якобы осуществлялась и через закрытые Telegram-каналы и социальные сети, где клиентам предлагали украшения стоимостью в десятки и даже сотни тысяч долларов. После обращений журналистов часть таких страницбыла закрыта или очищена от упоминаний о бренде.

В Richemont настаивают, что компания ещё в марте 2022 года полностью прекратила экспорт и продажу продукции в Россию и не нарушает международных санкций. В то же время в концерне не стали комментировать резкое увеличение объемов поставок в Казахстан, которое совпало с сокращением официального экспорта в РФ.

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