Завладели более $20 млн. нефтеперерабатывающей компании: работница украинского банка помогла провернуть аферу

Украинские правоохранители разоблачили масштабную финансовую аферу, которая привела к незаконному выводу 20 миллионов долларов США из государственного предприятия. Одним из ключевых фигурантов дела стала заместитель руководителя Департамента коммерческого банка АО "АКБ "КОНКОРД", которая помогла скрыть следы преступления.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). По информации ведомства, группа лиц, возглавляемая членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании, разработала мошенническую схему.

Они использовали поддельные документы для вывода средств на зарубежные счета. В частности, был оформлен фальшивый контракт на поставку сырой нефти, а также соответствующие счета для оплаты. В результате эти документы послужили основанием для незаконного перечисления 20 миллионов долларов США на счет иностранной компании, фактически принадлежавшей члену наблюдательного совета этой же нефтеперерабатывающей компании.

Одним из ключевых этапов схемы стало участие должностной лица коммерческого банка. Как удалось выяснить OBOZ.UA, исследовав материалы дела, в преступлении подозревают должностных лиц "УКРТАТНЕФТЬ", компании-нерезидента "NORDWIND TRADE SA", АО "АКБ "КОНКОРД". Они, по версии следствия, завладели средствами в сумме 20 миллионов долларов. .02.2022 составляет 585 098 004 грн, тем самым нанесен ПАО "УКРТАТНЕФТЬ" материальный ущерб.

Она не только скрыла следы преступления, но и лично внесла ложные данные в документацию. В частности, в копии поддельного контракта она сделала отметку о том, что банк получил его заранее, хотя на самом деле этого не было. Кроме того, она уничтожила настоящий контракт на поставку сырой нефти, что затруднило дальнейшее расследование и попытки возврата средств.

Преступление было разоблачено благодаря совместной работе БЭБ и Службы безопасности Украины (СБУ). Оперативники собрали достаточно доказательств, подтверждающих факт участия банковского чиновника в коррупционной схеме. Ей выдвинуто подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – пособничество в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупных размерах.

Всего по делу о завладении средствами ПАО "УКРТАТНЕФТЬ" детективы Главного подразделения детективов БЭБ сообщили о подозрении 6 лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, главный специалист по публичным закупкам Полтавского городского совета подозревается в нарушении процедуры публичной закупки БПЛА, из-за чего городскому бюджету Полтавы было нанесено 3 млн гривен убытков. Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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