В Полтаве закупили дронов с нарушениями на миллионы гривен: объявлено подозрение

Главного специалиста по публичным закупкам Полтавского городского совета подозревают в нарушении процедуры публичной закупки БПЛА, из-за чего городскому бюджету Полтавы было нанесено 3 млн гривен ущерба. Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Видео дня

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины). Его отстранили от должности и избрали меру пресечения в виде залога.

Детективы установили, что в феврале 2024 года чиновник провел публичную закупку 118 DJI Mavic с нарушениями. Он искусственно создал неконкурентные условия для участия в тендере, поэтому в нем принял только один участник, который поставил беспилотники по завышенным ценам.

Поскольку предложенные им условия не удовлетворяли условиям тендера, закупка автоматически отменялась. Но служащий допустил признание его победителем закупки.

"В дальнейшем был заключен договор по поставке квадрокоптеров на общую сумму почти 20 млн. грн. В результате бюджета Полтавской городской территориальной громады нанесено более 3 млн грн имущественного ущерба", – сообщили в БЭБ.

В прошлом году также стало известно о нарушениях в закупках дронов государством. В частности, аудит закупок беспилотных систем, которые проводила Госслужба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины, выявил, что 3,36 млрд грн, выделенных на закупку БПЛА в 2022-2023 годах, были использованы с нарушениями, в том числе с несоблюдением собственных распорядительных документов на 0.

Одной из причин этого стало несовершенство законодательства, регулирующего деятельность Госспецсвязи. До недавнего времени эти документы вообще не предусматривали возможность осуществления закупки беспилотных систем.

Также OBOZ.UA сообщал об обнаруженной масштабной коррупционной схеме, организованной чиновниками Вооруженных сил Украины на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ЗВОН". В результате госбюджета было нанесено 246 млн гривен ущерба, а эксзаместителю начальника Генштаба ВСУ Радиона Тимошенко и эксначальнику войск связи ВСУ Владимиру Рапке объявили подозрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!