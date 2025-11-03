Зацепит каждого "ФОПа": что обязательно следует сделать в ноябре

В ноябре украинские физические лица – предприниматели (ФЛП, или по-украински "ФОП") должны выполнить ряд обязательств перед налоговой службой, поскольку истекает крайний срок некоторых из них. В частности надо уплатить налоги, сборы, а также подать некоторые отчеты.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал, что конкретно должны уплатить ФЛП каждой из групп.

"ФОПы" 3 группы

Подать декларацию плательщика единого налога за 9 месяцев 2025 года – до 10 ноября.

Уплатить 5% единого налога за 3 квартал – до 19 ноября.

Уплатить 1% военного сбора за 3 квартал – до 19 ноября

"ФОПы" 1 и 2 групп

Уплатить военный сбор за ноябрь (800 грн ) – до 20 ноября.

) – до 20 ноября. Для ФЛП 2 группа: уплатить Единый налог за ноябрь (1600 грн ) – до 20 ноября.

) – до 20 ноября. Для ФЛП 1 группа: уплатить Единый налог за ноябрь (302,80 грн) – до 20 ноября.

Важно знать! Для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, уплата военного сбора и единого налога является добровольной.

"ФОПы" которые имеют наемных работников.

Надо подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за октябрь – до 20 ноября.

"ФОПы" которые делают выплаты физическим лицам

Подаем Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за октябрь – до 20 ноября.

Новые правила для ФЛП

С 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами. Все ФЛП, которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.

Это должно быть реализовано, например, через POS-терминал или мобильное приложение, однако выдавать фискальные чеки им не нужно. За игнорирование требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 8500 грн. Есть исключения, ведь правило не касается предпринимателей, которые работают в районах, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что польская система налогообложения ФЛП в Украине не предусматривает увеличение налогов, как об этом заявляют некоторые псевдо-эксперты. На самом деле цель будущего перехода, который планируется после войны, – уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.

