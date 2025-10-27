Части украинских ФОПов переписали правила: что изменится с 1 января

С 1 января 2026 года ФЛП 1-й группы будут обязаны принимать безналичные платежи – например, через POS-терминал или мобильное приложение, однако выдавать фискальные чеки им не нужно. РРО (или ПРРО) – это инструмент налогового контроля, который фискализирует операции, тогда как POS-терминал лишь способ принять оплату с карты.

Об этом сообщает налоговый консультант Михаил Смокович. С 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами.

Речь идет прежде всего о ФЛП 1-й группы – то есть мелких предпринимателей, которые обычно работают самостоятельно, продают на рынках, оказывают бытовые услуги или имеют небольшие точки продаж. В интернете появилось немало противоречивой информации – об обязательных РРО, банковских счетах, POS-терминалах и даже "боди-камерах". Разбираемся, что из этого правда, а что выдумка.

Что действительно меняется для ФЛП 1-й группы

С 1 января 2026 года все предприниматели, которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.

То есть, если вы продаете товар или предоставляете услуги за наличные, вы должны иметь POS-терминал или мобильный эквивалент (например, приложение на смартфоне от ПриватБанка, Monobank или ПУМБа, который принимает безналичную оплату). Если ФЛП игнорирует требование – применяется штраф в размере 8500 грн. Есть исключения, ведь правило не касается предпринимателей, работающих в районах, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях.

В соцсетях распространилась информация, что ФЛП 1-й группы якобы должны обязательно работать с РРО или ПРРО (фискальными регистраторами, которые формируют чеки), но это неправда. Согласно Налоговому кодексу, ФЛП 1-й группы полностью освобождены от использования РРО. То есть даже если вы установите POS-терминал и будете принимать оплату картой, выдавать фискальные чеки не нужно.

Единственное, что стоит учесть, если вы принимаете безналичную оплату, вам нужен банковский счёт Ф ЛП – но это правило действует уже давно, и оно не является нововведением с 2026 года. Многие предприниматели жалуются, что физически невозможно поставить терминал, например, в палатке на рынке. Однако выход есть – банки давно предлагают мобильные решения, которые превращают смартфон в POS-терминал.

Такие услуги доступны в Monobank, ПриватБанке, ПУМБ, Ощадбанке и других. То есть рассчитаться можно даже без проводов, сканируя карту или смартфон клиента. Введение POS-терминалов для всех групп ФЛП – это часть курса на детенизацию экономики и защиту прав потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне по состоянию на 14 октября в 2025-м зарегистрировали в Украине 224 ФЛП. Больше всего – в Киеве (60 ФОПов). При том самые активные среди иностранцев по количеству открытых ФЛП – граждане Азербайджана. В 2025-м они зарегистрировали 229 ФЛП.

