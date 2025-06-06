Зарплаты в Украине пересчитали: для кого резко взлетели размеры

В Украине по состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата составляет 25 тыс. грн. В то же время в небольших городах эта цифра может быть значительно ниже, чем в среднем по стране. Больше всего за год выросли зарплаты у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых программистов.

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Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала. Больше всего за год выросли зарплаты у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых программистов. В частности, заработки методологов, которые разрабатывают стандарты, методики и инструкции для бизнес-процессов, взлетели на 112% до 35 тыс. грн.

"В среднем "Методолог" в Украине зарабатывает 35000 грн. Это на 112% больше, если сравнивать с июнем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 28 вакансий, размещенных на Work.ua с заголовком "Методолог" за последние 3 месяца", - отмечают аналитики.

У кого больше всего выросли зарплаты:

Методолог - 35 000 грн (+112%)

Инвестиционный аналитик - 50 000 грн (+82%)

Программист Java - 62 500 грн (+79%)

Внутренний аудитор - 50 000 грн (+79%)

Тим лид - 66 500 грн (+66%)

Зоотехник - 27 500 грн (+57%)

Медиабайер - 65 000 грн (+53%)

Экономист отделения банка - 32 000 грн (+52%)

Начальник транспортного отдела - 37 500 грн (+50%)

Ортодонт - 60 000 грн (+50%)

Отметим, количество вакансий за год снизилось на 5%. Среди городов традиционно по уровню зарплат на первом месте оказался Киев, где в среднем платят 29 тыс. грн.

Киев - 29 000 грн

Львов - 25 500 грн

Ужгород - 25 000 грн

Днепр - 24 000 грн

Одесса - 23 500 грн

Черновцы - 23 500 грн

Ивано-Франковск - 22 500 грн

Харьков - 22 000 грн

Ровно - 22 000 грн

Тернополь - 22 000 грн

Хмельницкий - 22 000 грн

Винница - 21 500 грн

Черкассы - 21 500 грн

Луцк - 21 000 грн

Полтава - 20 500 грн

Запорожье - 20 000 грн

Житомир - 20 000 грн

Николаев - 20 000 грн

Кропивницкий - 19 000 грн

Чернигов - 19 000 грн

Херсон - 18 500 грн

Кривой Рог - 18 000 грн

Сумы - 18 000 грн

Как видно из перечня, наименьшие зарплаты среди представленных городов получают в Кривом Роге и Сумах (по 18 тыс. грн), а также в Херсоне, Чернигове и Кропивницком (менее 20 тыс. грн). В большинстве других областных центров средняя зарплата составляет 20 тыс. грн или больше.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет - 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет - 7925,62 грн.

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