Зарплаты не растут, а мотивация падает: украинские управленцы массово меняют работу

В Украине топ-менеджеры начали часто менять работу. В частности, из-за недостаточной зарплаты, ограниченных возможностей для развития, высокого стресса и отсутствия баланса между работой и жизнью. В 2025 году каждый четвертый руководитель получает меньше, чем в прошлом году, а бонусы часто остаются на том же уровне или вообще отсутствуют.

Об этом пишет аналитический центр карьерной платформы для руководителей и специалистов GRC.UA. Компании из разных секторов экономики сталкиваются с дефицитом управленцев, что провоцирует высокий уровень конкуренции за топ-позиции.

Топ-менеджеры все чаще рассматривают работу не только из-за финансовых показателей, но и учитывая баланс между работой и личной жизнью, корпоративную культуру, автономию в принятии решений и возможность участвовать в стратегическом развитии компании. Согласно исследованию, основным триггером смены работы остается высокая зарплата – 87% опрошенных руководителей готовы рассмотреть новое предложение из-за финансовой мотивации.

Однако только деньги больше не удовлетворяют потребности топов. Часто дополнительными причинами перехода становятся невозможность профессионального роста(33%), более привлекательные бонусные системы(31%), интересные проекты и профессиональные вызовы(29%), а также баланс между работой и жизнью (26%). Для 16% критически важна большая автономия и влияние на стратегию компании, а для 19% важны ценности и корпоративная культура.

Топ-менеджеры активно мониторят рынок труда даже при имеющейся должности. 30% активно ищут новые возможности, еще треть пассивно отслеживает вакансии. Основные инструменты поиска – кадровые порталы(78%), профессиональный нетворкинг(51%) и социальные сети, в частности LinkedIn(57%). Такие каналы помогают не только находить предложения, но и демонстрировать готовность к изменениям.

В то же время компании не всегда готовы обеспечить комплексную мотивацию для руководителей. Только у каждого сотого топа есть доля в бизнесе, а 94% не имеют долгосрочной мотивации. Соцпакеты и обучение остаются скромными: только треть получает медицинское страхование, четверть – компенсацию транспорта, а системная поддержка профессионального развития предусмотрена только в 6% компаний.

Финансовые показатели в 2025 году различаются. Три четверти топ-менеджеров получили повышение зарплаты, но в большинстве случаев оно не превышает 20%. Наибольший рост (+30% и более) получили единицы. В то же время каждый четвертый руководитель зарабатывает меньше, чем в предыдущем году, и 6% ощутили сокращение дохода на 31-40%. Ситуация с бонусами также не вдохновляет: 42% получают те же премии, 14,5% – меньше, а у трети нет бонусов вообще.

В 2025 году украинские топ-менеджеры меняют работу не только ради денег, а из-за отсутствия развития, недостаточной автономии и снижения дохода. Для компаний, которые не учитывают эти факторы, потеря управленцев становится реальной угрозой, особенно на фоне сокращения зарплат и стагнации бонусов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в сентябре на рынке труда зафиксировали оживление – количество новых резюме выросло быстрее, чем вакансий, но дефицит работников все еще ощутим. В то же время темпы роста зарплат замедлились, медианная номинальная зарплата поднялась лишь на 16% в годовом измерении против 19% в августе.

