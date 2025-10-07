Зарплаты в Украине начали снижаться: почему работодатели до сих пор не могут найти работников

В Украине в сентябре на рынке труда зафиксировали оживление – количество новых резюме выросло быстрее, чем вакансий, но дефицит работников все еще ощутим. В то же время темпы роста зарплат замедлились, медианная номинальная зарплата поднялась лишь на 16% в годовом измерении против 19% в августе.

Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2025 года. Количество новых резюме в сентябре выросло на 28% в годовом измерении, тогда как вакансий стало больше только на 5%.

Отмечается, что это свидетельствует об активизации поиска работы среди населения, но также о сдержанности работодателей в расширении штатов. Ситуация с кадрами в 2025 году остается напряженной. Если в прошлом году компании массово сообщали об обострении проблемы с поиском персонала, то сейчас рынок несколько стабилизировался.

Однако стабильность не означает легкости – найти работников в промышленности, строительстве, сфере услуг и даже в торговле все еще непросто. Бизнесу приходится конкурировать за специалистов, а некоторым предприятиям – повышать оплату труда или предлагать дистанционные форматы, чтобы привлечь кадры из других регионов.

Несмотря на рост активности кандидатов, зарплатная динамика в сентябре выглядела сдержанно. Средняя номинальная зарплата в августе составила 25,9 тыс. грн, что немного меньше, чем в июле (26,5 тыс.). Такое незначительное снижение объясняется сезонными факторами, ведь в августе традиционно сокращаются выплаты в сферах образования и здравоохранения, где работники находятся в отпусках.

В сентябре 2025 года медианная ожидаемая зарплата, которую указывают кандидаты в своих резюме, составляла 25 тыс. грн. Работодатели же в вакансиях предлагали чуть больше – 25,5 тыс. грн. Отмечается, что это свидетельствует об относительно сбалансированных ожиданиях между соискателями и компаниями, хотя в крупных городах разница в оплате труда остается существенной.

Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве – более 30 тыс. грн в месяц. Во Львове этот показатель составляет около 27,5 тыс., в Днепре – 25 тыс., в Одессе – 25 тыс., в Харькове – 22,5 тыс., а в Запорожье – 21 тыс. грн.

Вместе с тем темпы роста номинальных зарплат замедляются. Если в августе годовой прирост составил около 19%, то в сентябре – лишь 16%. Несмотря на стабилизацию экономической ситуации, предприятия продолжают испытывать кадровый дефицит. Больше всего сложностей – в отраслях, где требуется физический труд или техническая квалификация. Часть украинцев остается за границей, еще часть сменила профессию или перешла к фрилансу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют существенно повысить зарплаты учителей, установив ежемесячный оклад не менее трех минимальных зарплат вместо старой тарифной сетки с доплатами. Отмечается, что это позволит сделать оплату труда педагогов более предсказуемой и справедливой, ведь сейчас она остается одной из самых низких в стране.

