Zara и Bershka официально ушли из трех крупных городов Украины: какая причина

Компания Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами в Днепре, Харькове и Одессе. Это означает, что бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, которые принадлежат испанскому конгломерату, официально не вернутся в эти города.

Видео дня

Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU). Отмечается, что освободившиеся торговые места уже занимают польские, украинские и турецкие бренды.

Какие магазины закрылись

Inditex с конца января 2026 года окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ и ТРК в ряде украинских городов. В частности речь идет о:

ТРК "МОСТ-сити" и "Караван" (Днепр );

); ТРЦ "Дафи" (Харьков );

); ряд арендованных помещений в Одессе.

Отмечается, что все площади испанского ритейлера в этих городах были закрыты с начала полномасштабного вторжения. В указанных украинских городах это магазины Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.

В Испании не услышали Украину

Украинский офис каждые три месяца поднимал этот вопрос перед материнской компанией. И все же из-за фактора безопасности было принято решение не возобновлять работу магазинов.

"Одесса, Днепр и Харьков – это для них "красная зона" опасности. В штаб-квартире Inditex считают, что, например, Днепр находится очень близко к линии фронта, хотя по карте мест сосредоточения вооруженных формирований России на белорусской границе расстояние до Киева примерно такое же", – объясняет генеральный менеджер коммерческого центра Анжела Борисова.

Что будет дальше

На местах магазинов испанского ритейлера уже зашли или готовятся к открытию новые бренды. В частности, в "МОСТ-сити", где Inditex арендовала 3650 кв. м, это Arber, Calvin Klein, MD-Fashion, LC Waikiki, Cropp и House.

"По моему мнению, испанский офис сейчас не рассматривает развитие в Украине, и внимательно смотрит на ситуацию с безопасностью в работающих магазинах Киева, Львова и других городах западной части Украины", – прогнозирует Борисова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!