Сеть Reebok уходит из Украины: когда закроются магазины и что стоит знать покупателям

В Украине прекращает работу сеть спортивной одежды и обуви Reebok. Последние два официальных магазина в Киеве – в ТРЦ SkyMall и Retroville – закроются весной 2026 года. После этого бренд продолжит онлайн-распродажу остатков.

Новые коллекции в онлайн-магазин в Украине завозить не будут, сообщили на горячей линии Reebok. По данным Forbes, главная причина закрытия – убыточность украинского оператора и слабые позиции бренда в конкуренции с лидерами рынка.

Впрочем, полного исчезновения продукции Reebok с украинского рынка не прогнозируют. Вероятный сценарий – отказ от отдельной сети и переход в мультибрендовый формат. То есть продукцию могут продавать через крупные спортивные магазины наряду с другими марками.

Когда закроются магазины Reebok: конкретные даты

Магазин в SkyMall будет работать до 8 мая 2026 года .

. В Retroville договор действует до конца апреля, но торговлю продолжат до полной распродажи склада.

Официальный интернет-магазин работает до тех пор, пока не завершится продажа имеющегося товара.

Почему Reebok отказался от украинского рынка

С марта 2022 года украинским направлением Reebok руководил турецкий холдинг FLO Retailing. До этого бренд развивался в структуре Adidas, но в 2022 году компания продала Reebok американской Authentic Brands Group (за $2,5 млрд). После этого развитие в разных странах началось через лицензионных партнеров.

В Украине таким партнером стал именно FLO. Компания планировала открытие до 50 новых магазинов, но в 2025 году отказалась от этих планов, постепенно сократила сеть, а затем решилась на полное закрытие. Источники на рынке объясняют также решение несколькими факторами:

экономические трудности в Турции, повлиявшие на международную экспансию холдинга;

слабые позиции Reebok в конкуренции с глобальными лидерами;

снижение эффективности монобрендовых магазинов.

Так, пока Reebok сокращал присутствие, конкуренты наращивали обороты. В частности, Puma за 2025 год увеличила выручку в Украине на 5% – до 3,4 млрд грн, а Adidas за девять месяцев 2025-го повысила выручку на 26,5%.

Финансовые показатели украинской структуры FLO также оставались убыточными. "Минус" за 2023 год составил 82,4 млн грн, за 2024-й – 153,8 млн грн. а за девять месяцев 2025-го – 48,5 млн грн.

Впрочем, как говорят представители рынка, украинские спортивные ритейлеры уже заинтересовались в собственном официальном дистрибьюторстве бренда. "За возможность развивать Reebok в Украине ведутся переговоры между многими игроками, среди которых "Марафон", Intersport, Sport City – однако это длительный процесс, который может растянуться на годы", – отметил один из собеседников медиа.

