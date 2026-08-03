Замглавы Хмельницкой ОВА уличили в миллионной взятке: озвучено имя и детали схемы

Украинские правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему, связанную с ремонтом автомобильных дорог в Хмельницкой области. В результате заместителя главы Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) поймали на "откатах" за заключенные государственные заказы.

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О проведенной операции сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. По данным Bihus.Info, речь может идти о Владиславе Фалюше.

Суть коррупционной схемы

Чиновник систематически предлагал дорожно-строительным компаниям гарантии победы в тендерах, подписание контрактов на ремонт межобластных автомагистралей и бесперебойное бюджетное финансирование — за "откат" в размере 5% от стоимости работ. К схеме он также привлек руководителя областной Службы местных дорог.

Правоохранители зафиксировали факт вымогательства фигурантом 1,1 млн гривен у одного из подрядчиков и поэтапную передачу части этой суммы:

21 июня было передано 350 тыс. грн;

30 июня — ещё 400 тыс. грн;

31 июля — еще 345 тыс. грн.

Квалификация и угроза наказания

Участники преступной схемы были задержаны и им было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Фальюшу и руководителю Службы местных дорог области – в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины);

– в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины); руководителю государственного дорожного предприятия — в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственную должность (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается – следователи проверяют возможную причастность к схеме одного из руководителей местного правоохранительного органа и должностных лиц органов местного самоуправления.

Что известно о Фалюше

Ранее Владислав Фалюш фигурировал в расследовании, связанном с элитной недвижимостью в Буковеле. В частности, журналисты выяснили, что на имя жены его брата оформлены 40-метровые апартаменты в одном из самых дорогих апарт-отелей страны – Glacier Premium Apartments. Сам чиновник отрицает свою причастность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мы изучили материалы десятков уголовных дел и выяснили, за какие "услуги" украинцы чаще всего платят неправомерную выгоду, сколько стоит "закрыть вопрос" на разных уровнях и каков реальный размер этого "коррупционного налога". Подробнее об этом – в материале на нашем сайте.

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