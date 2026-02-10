Родственники депутатов, прокуроров и военных: в Bihus.Info назвали тех, кто "размел" жилье в элитном апарт-комплексе Буковеля

Среди инвесторов одного из самых дорогих апарт-отелей страны – Glacier Premium Apartments – могут быть родственники многих украинских прокуроров, депутатов, чиновников и военных. Жены (нынешние и бывшие), тести, тещи, братья, шурины вложили колоссальные по украинским меркам средства в люксовую недвижимость.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info. Отмечается, что стоимость одного квадратного метра в этом люксовом гостиничном комплексе начиналась от $4000, и сейчас все апартаменты в нем раскуплены.

Высокая стоимость не помешала приобрести жилье здесь родственникам ряда чиновников разного уровня. В частности в расследовании фигурируют:

начальник управления Волынской областной прокуратуры Александр Синюк . Его теща в 2023 году инвестировала в 50-метровые апартаменты в Glacier (на тот момент – минимум $200 тыс.), хотя ранее бизнесом не занималась. А его жена владеет двумя апартаментами в Буковеле - в комплексах Hvoya и Escape City. В общем семья прокурора с начала полномасштабной войны вложила в буковельскую недвижимость около полумиллиона долларов. Сам Синюк от комментариев отказался.

прокурор Винницкой областной прокуратуры Олег Михайлина – в 2023 году его отец приобрел в Glacier апартаменты площадью 30 кв.м (приблизительная стоимость $130 тыс).

в 2023 году его отец приобрел в Glacier апартаменты площадью 30 кв.м (приблизительная стоимость $130 тыс). руководитель Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александр Чечитко – осенью 2025 года его тесть приобрел в Glacier 37 квадратных метров ориентировочной стоимостью около $180 тыс. Прокурор утверждает, что сам апартаментами не пользуется, а родственники имеют бизнес и могли позволить такую покупку.

осенью 2025 года его тесть приобрел в Glacier 37 квадратных метров ориентировочной стоимостью около $180 тыс. Прокурор утверждает, что сам апартаментами не пользуется, а родственники имеют бизнес и могли позволить такую покупку. депутат Каменец-Подольского горсовета VIII созыва Виталий Шевчук – в 2023 году его теща приобрела 26 квадратных метров в Glacier примерно за $115 тыс. По данным расследования, собственного бизнеса она не имела.

заместитель председателя Хмельницкой ОВА Владислав Фалюш – около 40 квадратных метров в Glacier оформили на брата его жены Тимура Бичканова. Ориентировочная стоимость инвестиции – около $160 тыс. Фалюш отрицает причастность к этой недвижимости.

экс-чиновник Нацгвардии Владимир Федоровский – 65 квадратных метров в Glacier приобрела его бывшая жена. Покупку осуществили примерно за год до обысков НАБУ по делу о коррупционных тендерах.

бывший чиновник СНБО и таможни Валерий Жалдак – инвестицию оформили на Надежду Титомир, сестру его тестя. Журналисты оценивают стоимость апартаментов минимум в $110 тыс. Жалдак заявил, что ничего об этом не знает.

бывшего члена ВЛК в Винницкой области Евгений Пазюк – его жена инвестировала в жилье в Glacier около $160 тыс.

– его жена инвестировала в жилье в Glacier около $160 тыс. чиновница Луцкого горсовета Юлия Соломко – в 2023 году она вместе с партнершей инвестировала в 30 квадратных метров в Glacier, но не отразила эту недвижимость в декларации. После вопросов журналистов Соломко прекратила разговор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв.м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость же жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

