Заманивают в ловушку и воруют деньги с банковских карт: украинцам рассказали о популярных мошеннических схемах

Киберпреступники постоянно придумывают новые схемы, чтобы завладеть вашими деньгами, от звонков и SMS до фальшивых сайтов и сомнительных инвестиций. Самая надежная защита – не сообщать личные данные, проверять ссылки и пользоваться только официальными приложениями банков.

Об этом сообщают специалисты "Финкульта". Ежедневно украинцы сталкиваются с риском мошенничества через телефонные звонки, SMS, сообщения в мессенджерах и поддельные сайты.

Самые распространенные мошеннические схемы

звонки и SMS от "банка";

Одной из классических схем является сообщение о якобы блокировке вашей карты. Вы получаете SMS или звонок с просьбой назвать PIN, CVV-код или подтвердить "личность" с помощью кода. Цель мошенников – получить доступ к вашему счету.

фейковые сообщения в мессенджерах;

В мессенджерах приходят сообщения от "родственников" или "знакомых" с просьбой срочно перевести деньги. Номер телефона поддельный, а ссылка ведет на мошеннический сайт. Например, "Привет, это я, помоги срочно с деньгами". Перевод средств на такие сайты часто приводит к полной потере денег.

сомнительные инвестиционные проекты;

Мошенники активно предлагают "инвестиции" с нереалистичной прибылью. Самые популярные обещания: "100% прибыли уже через месяц" в криптовалюте или акциях. Люди перечисляют средства на подозрительные счета – и в результате деньги исчезают бесследно.

фальшивые сайты банков и государственных учреждений.

Еще одна схема – создание мошеннических сайтов, которые копируют дизайн официальных ресурсов. Например, мошенники предлагают "компенсацию от государства" или "помощь", требуя ввести данные карты. Пользователь думает, что действует через официальный портал, а на самом деле передает свои данные мошенникам.

Как защитить себя от мошенников

Специалисты из "Финкульта" отмечают, что лучшее оружие против финансового мошенничества – это внимательность и знания. Основные правила безопасности:

никогда не сообщайте личные данные PIN, CVV или пароль к интернет-банкингу, банки никогда не запрашивают эти данные по телефону или SMS;

PIN, CVV или пароль к интернет-банкингу, банки никогда не запрашивают эти данные по телефону или SMS; проверяйте ссылки и сайты – вводите адреса вручную, а не переходите по ссылкам из сообщений;

используйте официальные приложения банков и включайте двухфакторную аутентификацию;

будьте внимательны к сомнительным предложениям – фальшивые SMS, инвестиционные проекты с нереальными доходами и поддельные сайты – это основные инструменты мошенников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяется мошенническая схема во время онлайн-продаж, когда аферисты присылают фальшивые ссылки и получают доступ к банковским счетам продавцов. Чтобы не стать жертвой, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные карты на сторонних сайтах.

