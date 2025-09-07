По Украине распространяется мошенничество при онлайн-продаже вещей: как не потерять деньги

В Украине распространяется мошенническая схема во время онлайн-продаж, когда аферисты присылают фальшивые ссылки и получают доступ к банковским счетам продавцов. Чтобы не стать жертвой, не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите данные карты на сторонних сайтах и обращайтесь в полицию при малейших подозрениях.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Интернет-торговля продолжает набирать популярность в Украине, но вместе с удобством растет и риск стать жертвой мошенников.

Полиция предупреждает граждан о распространенной схеме обмана, когда злоумышленники под видом покупателей выманивают у продавцов реквизиты банковских карт и получают доступ к их средствам. Самый распространенный способ обмана заключается в отправке фальшивых ссылок на якобы "оформление доставки" или "подтверждение оплаты".

Если продавец переходит по такой ссылке и вводит реквизиты своей карты, CVV-код или коды из SMS-сообщений, мошенники фактически получают полный доступ к счету и могут вывести деньги. Особенно опасно давление мошенников и создание иллюзии срочности.

Они заставляют продавца "немедленно" выполнить условия сделки, чтобы поймать его на быстрой реакции. Правоохранители отмечают соблюдение простых, но эффективных правил безопасности:

не переходите по сомнительным ссылкам , которые присылают "покупатели";

, которые присылают "покупатели"; не вводите реквизиты карты, CVV-код или коды с SMS на сторонних сайтах;

пользуйтесь только официальными сервисами доставки и проверяйте веб-адрес перед вводом данных;

и проверяйте веб-адрес перед вводом данных; для перевода денег достаточно только номера карты – другие данные не нужны для получения платежа.

– другие данные не нужны для получения платежа. в случае малейших сомнений отказывайтесь от сделки.

Эти простые шаги помогают обезопасить средства и не стать жертвой аферистов. Если вы все же стали жертвой мошенничества или получили подозрительное сообщение, полиция призывает немедленно обращаться:

на номер 102 для сообщения об инциденте;

для сообщения об инциденте; или непосредственно в Киберполицию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили группу интернет-мошенников, которые воровали деньги с карточек граждан под предлогом предоставления "государственной помощи". Для этого они создали фишинговый сайт, похожий на портал государственных услуг Дія.

