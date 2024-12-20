"Закрыл глаза" на требования нардепа о миллионном откате: бывшему топ-полицейскому объявили подозрение

Бывшему заместителю руководителя уголовного розыска в Сумской области, который помогал народному депутату из "Слуги народа" Николаю Задорожному организовать коррупционную схему, объявили подозрение. Его могут признать соучастником преступления и приговорить к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, за долю в 4% от стоимости ремонта водопровода в Ахтырском районе Сумской области он должен был "закрыть глаза" на организованную Задорожным коррупционную схему. Поскольку нардеп требовал от сельсовета 3,4 млн гривен (то есть 14% от общей суммы работ), полицейский, на тот момент занимавший должность врио заместителя руководителя Департамента уголовного розыска Нацполиции, мог получить 970 тыс. гривен.

20 декабря правоохранителю сообщили о подозрении, его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 УК Украины, за нарушение которых предусмотрено наказание в виде 8-12 лет лишения свободы и конфискации имущества. Продолжается досудебное расследование и устанавливается причастность других привлеченных к схеме работников правоохранительного органа.

Дело Николая Задорожного: в чем обвиняют нардепа

15 июля "слуге народа" Николаю Задорожному, возглавляющему ВСК по фортификациям, сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн грн.

По данным следователей, в марте 2024 года он "выразил просьбу председателю сельского совета Сумской области предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе". Общая сумма "отката" составляла 14% стоимости заключенного договора: 10% нардеп должен был оставить себе, а 4% – распределить между привлеченными правоохранителями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения Николаю Задорожному в виде залога в сумме 3,28 млн грн. На него возложили следующие обязательства: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене места жительства и/или работы, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

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