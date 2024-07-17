Суд назначил "слуге" Задорожному залог в 3 млн грн: появились новые детали громкого дела. Видео

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения "слуги народа" Николаю Задорожному, который подозревается требовании отката на 3,4 млн грн от председателя сельского совета в Сумской области. Задорожному определили залог в сумме 3,28 млн грн.

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Решение приняла следственный судья ВАКС Лариса Задорожная, сообщил журналист Олег Новиков. Позже информацию официально подтвердили в САП и НАБУ. Судья также возложила на Задорожного обязанности:

прибывать по каждому требованию;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;

сдать на хранение загранпаспорта;

носить электронный браслет.

В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Богдан Мирко рассказал, что заявителем по делу является глава одной из объединенных территориальных громад Сумской области. По данным следствия, Задорожний высказал председателю Комышанской сельской объединенной территориальной громады Ахтырского района Сумской области Сергею Павленко просьбу предоставить ему откат в размере 14% от общей суммы заключенного контракта на реконструкцию водопровода в селе Малая Павловка, 4% из них должны были быть переданы органам правопорядка:

Службе безопасности Украины;

прокуратуре;

Управлению стратегических расследований Национальной полиции и полиции.

"В деле упоминался бывший начальник управления стратегических расследований Управления стратегических расследований (УСР) Национальной полиции в Сумской области Олег Ткаченко и еще один сотрудник этого управления. По данным следствия, Ткаченко занимает должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции. Именно УСР направляло запросы о предоставлении информации к председателю Комышанской ОТГ в Сумской области, а также составляло в отношении него административный протокол за непредоставление ответа на него", – сообщил Новиков.

Также в Комышанский сельсовет поступали обращения от Государственной аудиторской службы. Кроме того, были организованы и другие препятствия. Нардеп Задорожний обещал помочь в решении этих проблем.

В частности, по данным следствия, "слуга народа" организовал его встречу с "Денисом Евгеньевичем", который оказался работником УСР Сумщины, отметил Новиков. Должны были быть решены вопросы и с прокурорами в регионе, СБУ и другими. В адрес Комышанского сельсовета поступали и обращения от Бюро экономической безопасности, которые политик обещал "помочь решить".

Сам Задорожный переписывался с экс-начальником УСР Сумщины Ткаченко в мессенджере Threema, собеседник был подписан как "ТкаО". В этом приложении нардеп переписывался и с председателем Комышанской ОТГ Павленко.

"Член парламента определил посредника, через которого он должен получить неправомерную выгоду, потому что "деньги брать в руки он не будет". Задорожный называл УСР в переписках "Департаментом стратегических юристов" и утверждал, что они помогут", – рассказал Новиков.

Кроме того, прокурор САП сообщил, что Задорожный имеет троих несовершеннолетних детей, что позволяет ему выезд за границу без помех. Также у нардепа есть связи в органах правопорядка, что может препятствовать следствию.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 15 июля сообщили Задорожному о подозрении. В свою очередь, в Центре противодействия коррупции (ЦПК), напомнили, что ранее Задорожний пиарился на строительстве водопровода в Чупаховском обществе на Ахтырщине.

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