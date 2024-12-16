Забытую в банкомате ПриватБанка карту не отдадут: куда обращаться

Государственный ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.

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Об этом специалисты ПриватБанка рассказали на портале "Минфин". Они отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

Более того, подчеркивается, банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно будет обращаться в банк, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

В то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка, а перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что банкомат учреждения списал с его карты большую сумму, но средства не выдал. В самом же банке ответили, что о проблеме знают, но для ее решения может понадобиться достаточно много времени – около 14 дней.

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