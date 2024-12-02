Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

Карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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Об этом рассказали в самом банке. Там отметили: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

ПриватБанк обновил правила добавления карт к цифровым кошелькам

В то же время, ПриватБанк внедрил бесконтактное добавление карточек к кошельку Apple Pay – без ручного ввода реквизитов карты. Для этого следует открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону.

Как рассказали в самом банке, после этих действий кошелек автоматически считает все необходимые данные. И карту станет можно использовать для оплаты через смартфон.

"Украинцы, пользующиеся цифровым кошельком Apple Pay, теперь смогут добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов. ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карточек к цифровому кошельку – для этого теперь нужно только поднести саму карту к смартфону", – говорится в сообщении.

ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрали банкомат и терминал

Ранее же в ПриватБанке сообщили, что изъятые или забытые в его банкоматах карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы нужно будет обращаться в банк, который выдал карту, – для ее восстановления.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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