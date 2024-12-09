Банкомат ПриватБанка списал с карты солидную сумму, но деньги не выдал: что сказали в банке

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что банкомат учреждения списал с его карты большую сумму, но средства не выдал. В самом же банке ответили, что о проблеме знают, но для ее решения может понадобиться достаточно много времени – около 14 дней.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Клиент хотел снять 20 000 грн.

После звук пересчета купюр на дисплее банкомата появилось оповещение "Операция прошла успешно", однако деньги выданы не были.

Карту банкомат отдал – однако не с первого раза.

Запрашиваемая сумма была списана с карты.

"При снятии средств 20000 банкомат не выдал их, написав "Операция прошла успешно" – и не выдавал карточку. При нажатии "отмена" карту отдал, но без наличных. Деньги списались с карты", – говорится в жалобе.

В самом же ПриватБанке на жалобу ответили. Там отметили:

заявка на возврат средств принята;

срок обработки заявки составляет 14 дней.

"Для возврата денег требуются результаты инкассации устройства. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств на устройстве, инкассировать его. Мы стараемся успеть дать ответ в обещанный срок", – сказали в ПриватБанке.

ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрали банкомат и терминал

Ранее же в ПриватБанке рассказали, что изъятые или забытые в его банкоматах и терминалах карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы нужно будет обращаться в банк, который выдал карту, – для ее восстановления.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк отменил тарифы за банковское обслуживание ІТ-предпринимателей. В частности, это касается обслуживания бизнес-счетов и карт.

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