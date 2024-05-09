За работу на дому в Украине готовы платить до 30 тысяч: какие вакансии

Удаленная работа становиться все популярней в Украине. И не без причины – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию репетитора английского языка. Платить готовы 15-30 тыс. грн. Работать нужно от 10 часов в неделю, однако чтобы выйти на зарплату 25 тыс. грн и выше, отмечается, "нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и проводить занятия качественно".

Онлайн-школа ищет менеджера по продажам. Обещают платить 15-30 тыс. грн, а также провести обучение.

Компания, занимающаяся корпоративными мероприятиями, ищет оператора чата. Работать нужно будет ночью, а платить обещают 20-70 тыс. грн. Среди обязательных требований – высокое знание английского языка, на уровне не ниже B1.

Турагентство ищет менеджера по работе с туристическими агентами. На работе среди прочего придется подтверждать заявки от турагентов, проводить консультации по продуктам и сайту компании и пр. Платить готовы от 30 до 35 тыс. грн.

Работодатели собираются массово повышать зарплаты своим работникам

Вместе с тем подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е. если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

"72% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 39% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 11-15%", – говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес-ассоциацией.

При этом, подчеркивается, 28% HR-специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 6-10% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 1 047 – 1 744 грн). А кроме того:

13% – на 16-20% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 2 791 – 3 488 грн);

2% – более чем на 21% (более чем на 3 663 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается ни резкого роста вакансий, ни всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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