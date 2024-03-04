Украинцам существенно повысили зарплаты: кто получает больше всего

В Украине увеличилась средняя зарплата – за 2023 год ее размер составил 17 442 грн, что на 2 595 грн (или 17,5%) выше, чем в 2022-м. Больше всего же в прошлом году получали специалисты сферы информация и телекоммуникации – в среднем 37 946 грн.

Об этом сообщили в Госстате. Согласно его данным, в топ-5 самых прибыльный отраслей также вошли:

финансовая и страховая деятельность – средние 34 393 грн;

авиационный транспорт – 31 391 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 23 413 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 23 413 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 395 грн.

Кто получает меньше всего

Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 10 990 грн. А также:

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345 грн;

почтовая и курьерская деятельность – 11 830 грн;

временное размещение и организация питания – 12 300 грн;

образование – 12 439 грн.

Реальные зарплаты уменьшились

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: данные Госстата зафиксировали только номинальные зарплаты – т.е., количество денег, выраженное в цифрах. Реальные же зарплаты – с учетом инфляции – намного ниже.

"В реальном измерении средняя зарплата за 2023 год остается на 8,3% меньше, чем до полномасштабной войны в 2021 году. В долларовом эквиваленте (по официальному среднему курсу) средняя зарплата была на 7,1% меньше (514 долларов и 477 долларов соответственно в 2021 и 2023 гг.)", – рассказал нардеп.

Могло быть хуже

Впрочем, признал он, эти потери могли быть большими. Не позволило же этому случится "удержание относительно низкой инфляции".

"Опыт Балканских стран, погрузившихся в гиперинфляционную спираль во время войны, является лучшим напоминанием какие возможны потери в реальных доходах", – объяснил Гетманцев.

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

В свою очередь, Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине, причем не только номинальных, но и реальных. Т.е. покупательная способность украинцев вырастет. Причиной этого процесса в регуляторе называют рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов. Там отметили: бизнес уже запустил процесс повышение оплаты труда своих сотрудников.

"Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное – то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс повышение зарплат продолжится и в будущем. При этом его будет сопровождать понижение безработицы.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого, как отмечается, стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии. В основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений.

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