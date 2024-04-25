Работодатели собираются массово повышать зарплаты своим работникам: на сколько поднимут

Подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е., если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

"72% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 39% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 11-15%", – говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес ассоциацией.

При этом, подчеркивается, 28% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 6-10% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 1 047 – 1 744 грн). А кроме того:

13% – на 16-20% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 2 791 – 3 488 грн);

2% – более чем на 21% (более чем на 3 663 грн).

В то же время, отмечают аналитики, работодатели сообщили, что в 2023 году они активно повышали зарплаты своим работникам. В частности:

44% респондентов отметили, что в их компаниях произошло повышение уровня заработной платы на 10-15%;

25% – на 16-20%;

4% – более чем на 21%;

16% – менее чем на 10%;

2% – более чем на 31%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

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