Увольнений будет больше, чем найма на работу: какая ситуация на рынке труда Украины

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается ни резкого роста вакансий, ни всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 10%, что ненамного превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы торговли:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 8%, что немногим больше, чем тех, кто готов увеличивать штат.

Где нанимать будут чаще, чем увольнять

В то же время, сфера строительства стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 14% против 9%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 77%.

Работодатели собираются массово повышать зарплаты своим работникам

Вместе с тем, подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е., если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

"72% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 39% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 11-15%", – говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес ассоциацией.

При этом, подчеркивается, 28% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 6-10% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 1 047 – 1 744 грн). А кроме того:

13% – на 16-20% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 2 791 – 3 488 грн);

2% – более чем на 21% (более чем на 3 663 грн).

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