За работу из дома в Украине готовы платить около 50 тысяч: кого ищут в ноябре

В Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

Видео дня

Так, организация, специализирующаяся на публикации научных материалов, ищет редактора по работе с научными журналами и статьями. Платить обещают от 35 000 до 55 000 грн. Среди требований:

знание английского языка (уровень В2);

умение редактировать и форматировать статьи.

Финансовая компания готова платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по работе с клиентами. Среди прочего, заниматься нужно будет:

обеспечением "высокого качества обслуживания клиентов", решением их запросов и проблем;

установлением и поддержкой "взаимовыгодных отношений с клиентами";

проведением консультаций по вопросам инвестирования и торговли на финансовых рынках.

На зарплату от 30 000 до 70 000 грн ищут логиста по морским перевозкам грузов. Среди требований:

Опыт работы в контейнерных и мультимодальных перевозках от 1 года.

Знание рынка международных перевозок и судоходных линий.

Умение работать с транспортными системами управления (TMS).

Украинцам без высшего образования готовы платить около 50 тысяч

В то же время в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 50 тыс. грн.

К примеру, компания из сферы автосервиса ищет автомеханика-автослесаря. Платить обещают от 60 000 до 120 000 грн. Среди требований – опыт работы от 2 лет.

Другая компания из этой же сферы готова платить от 50 000 до 80 000 грн тонировщику. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине серьезно востребована профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 50 000 грн и больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!