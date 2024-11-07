За работу из дома в Украине готовы платить около 50 тысяч: кого ищут в ноябре
В Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.
Так, организация, специализирующаяся на публикации научных материалов, ищет редактора по работе с научными журналами и статьями. Платить обещают от 35 000 до 55 000 грн. Среди требований:
- знание английского языка (уровень В2);
- умение редактировать и форматировать статьи.
Финансовая компания готова платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по работе с клиентами. Среди прочего, заниматься нужно будет:
- обеспечением "высокого качества обслуживания клиентов", решением их запросов и проблем;
- установлением и поддержкой "взаимовыгодных отношений с клиентами";
- проведением консультаций по вопросам инвестирования и торговли на финансовых рынках.
На зарплату от 30 000 до 70 000 грн ищут логиста по морским перевозкам грузов. Среди требований:
- Опыт работы в контейнерных и мультимодальных перевозках от 1 года.
- Знание рынка международных перевозок и судоходных линий.
- Умение работать с транспортными системами управления (TMS).
Украинцам без высшего образования готовы платить около 50 тысяч
В то же время в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 50 тыс. грн.
К примеру, компания из сферы автосервиса ищет автомеханика-автослесаря. Платить обещают от 60 000 до 120 000 грн. Среди требований – опыт работы от 2 лет.
Другая компания из этой же сферы готова платить от 50 000 до 80 000 грн тонировщику. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине серьезно востребована профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 50 000 грн и больше.
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