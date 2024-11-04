В Украине учителям готовы платить более 50 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является одной серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 50 000 грн и больше.

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К примеру, школа иностранных языков ищет преподавателя английского языка на зарплату от 35 000 до 60 000 грн. От кандидата ожидают продвинутый уровень английского (C1-C2). Утверждается, что наличие международного сертификата по английскому языку будет плюсом.

Компания-организатор курсов английского языка готова платить от 15 000 до 52 000 грн преподавателю. Среди требований:

уровень владения английским не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

Центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы, среди прочего, требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

закончено высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Украинцам без высшего образования готовы платить около 50 тысяч

В то же время в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 50 тыс. грн.

К примеру, компания из сферы автосервиса готова платить от 50 000 до 80 000 грн тонировщику. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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