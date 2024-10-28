Украинцам без высшего образования готовы платить около 50 тысяч: кого ищут

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 50 тыс. грн.

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К примеру, компания из сферы автосервиса ищет автомеханика-автослесаря. Платить обещают от 60 000 до 120 000 грн. Среди требований – опыт работы от 2 лет.

Другая компания из этой же сферы готова платить от 50 000 до 80 000 грн тонировщику. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.

Компания, оказывающая строительным компаниям, среди прочего, услуги по земляным работам ищет оператора экскаватора. Предлагаемая зарплата – от 23 000 до 42 000 грн. Требуемый опыт работы – от 1 года.

За работу без опыта украинцам готовы платить 40 тысяч и больше

В то же время, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 40 тыс. грн и даже больше.

К примеру, В2В-компания готова платить от 28 000 до 60 000 грн менеджеру по продажам. Обещают провести бесплатное обучение, а в обязанности сотрудника будут входить:

консультация заинтересованных клиентов в телефонном режиме;

ведение отчетности;

работа с CRM-системой.

Также на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию продавца-консультанта по мобильным телефонам и аксессуарам. Платить обещают от 35 000 до 40 000 грн. Как уверяет автор объявления, для трудоустройства "опыт работы не обязателен".

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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