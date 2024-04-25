За год прибыль России от нефти и газа выросла вдвое: почему санкции не подействовали

Несмотря на международные санкции, Россия почти удвоила свои доходы от продажи нефти и газа в годовом измерении. Из-за роста международных цен на углеводороды прибыль оккупантов увеличилась до $14 млрд.

Как утверждают в Reuters, это сложности, с какими сталкиваются страны Запада, стремясь ограничить доходы Кремля в условиях полномасштабной агрессии в отношении Украины. Стоит отметить, что бюджет РФ примерно на треть состоит именно из доходов от нефти и газа.

Согласно прогнозам журналистов, в апреле Россия заработает на продаже нефти и газа порядка 1,292 трлн рублей ($14 млрд), и хотя это немного меньше, чем в марте (1,308 трлн рублей), эта сумма почти вдвое превышает доходы за соответствующий месяц предыдущего года (648 млрд рублей).

Расчеты основаны на данных отраслевых источников и официальной статистике по добыче, переработке и поставках нефти и газа на внутренний и международный рынки.

Стоит отметить, что, благодаря росту дохода от продажи энергетических ресурсов в первом квартале 2024 года, дефицит бюджета РФ сократился до 607 млрд рублей, или 0,3% валового внутреннего продукта (ВВП). В целом в 2024 году российское правительство заложило в бюджет доходы от продажи нефти и газа на уровне 11,5 трлн рублей. Это не только на 30% больше, чем в 2023 году, но и перекроет прошлогодний спад на 24% из-за снижения цен на нефть и санкций на экспорт газа.

В прошлом году нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 8,8 трлн рублей, что стало минимальным за последние годы показателем. Удар по экономике РФ был нанесен благодаря жесткой контрольной политике в отношении цен, атак украинских БПЛА на российские НПЗ и вторичные санкции.

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