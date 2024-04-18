Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в прошлом году составили 8,8 триллиона рублей (99 миллиардов долларов), что является минимальным за последние годы показателем. Слаженные действия украинских войск ставят под угрозу ключевую отрасль российской экономики, что может усложнить задачу с финансированием российской военной машины.

Об этом сообщили председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа и энергетический эксперт Сергей Куюн в комментарии 24 канала. "Россия терпит потери в международном, медийном и даже военном плане, потому что они будут вынуждены что-то делать с противовоздушной обороной", - отмечает Сергей Куюн.

Перспективы энергетического рынка России на 2024 год: прогнозы и реальность

Роксолана Пидласа отметила, что Россия не достигла планировок привлечения больших доходов в свой бюджет в прошлом году. По плану Кремля, в 2024 году доходы от нефтегазовых секторов должны были составить 11,5 триллиона рублей, тогда как в прошлом году поступления составили всего 8,8 триллиона.

По словам Пидласы, это решение может быть слишком поспешным и оптимистичным, особенно с учетом возможных ограничений ценовой политики и вмешательства Главного управления разведки Украины. Также она отметила, что поступления от нефтегазовых секторов не имеют четкого назначения, но очевидно, что Россия финансирует войну за счет своего федерального бюджета.

Почему у России проблемы с экспортом нефти и газа

Пидласа указала на несколько факторов, усложняющих ситуацию с экспортом нефти и газа из России. Среди них:

жесткая контрольная политика в отношении цен и санкции;

поддержка ударов украинского войска по российским НПЗ;

по российским НПЗ; применение вторичных санкций за нарушение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты

Кроме того, она подчеркнула важность международного сообщества в поддержке санкций. А также отказ от российского горючего, оказывающего влияние на доходы Кремля.

Влияние украинских атак на российские НПЗ

Эксперт по энергетике Сергей Куюн подчеркнул, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы создают серьезные проблемы для России. Согласно данным, предоставленным одним из высокопоставленных чиновников НАТО, такие атаки привели к значительному снижению производства нефти и увеличению стоимости горючего для россиян.

В случае продолжения атак Россия может столкнуться с неизбежным кризисом в нефтеперерабатывающей отрасли. Это может привести к дальнейшему росту цен на горючее и обострению экономической ситуации в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страна-агрессор смогла отремонтировать некоторые из главных нефтеперерабатывающих заводов. Большинство из них пострадало от ударов украинских беспилотников.