За бак бензина придется заплатить почти 3 тысячи: какие цены выставили украинские АЗС

Украинские АЗС 31 октября определили стоимость бензина А-95 в средние 55,71 грн/л. Что соответствует цене предыдущего дня. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 650 грн/л. А с самой высокой – на 300 грн дороже, 2 950 грн.

Видео дня

Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л;

Shell – 57,42 грн/л.

На сотнях АЗС продают фальсификат

В то же время, украинцы рискуют получить на заправках некачественное топливо. В целом, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде ожидают, что во время текущей недели на украинских АЗС не ожидается сильных изменений стоимости бензина. Дело в том, что рынок остается переполненным, а объемы реализации топлива на заправках и в коммерческом сегменте на 15% меньше, чем в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!