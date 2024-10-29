Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшее время: чего ожидать от АЗС

Во время текущей недели на украинских АЗС не ожидается сильных изменений стоимости бензина. Дело в том, что рынок остается переполненным, а объемы реализации топлива на заправках и в коммерческом сегменте на 15% меньше, чем в прошлом году. 29 октября же крупные сети продают бензин А-95 в среднем по 55,72 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается, что в связи с этим сети будут усиливать борьбу за клиента, а потому "водителям следует следить за акциями".

"Цены на стелах останутся стабильными, а сети будут бороться за клиента акциями. Кроме сегмента обычных водителей, усилится борьба за коммерческое потребление и крупные сети будут пытаться усилить позиции в сегменте реализации горючего перевозчикам", – рассказал основатель группі компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 29 октября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,72 грн/л. Такой же цена была и днем ранее.

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л;

Shell – 57,42 грн/л.

Дешевле всего бензин, по данным аналитиков, продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

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