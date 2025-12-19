Зеленский объяснил потребность Украины в польских МиГ‑29: о каких условиях заявил Навроцкий. Видео

Ключевая причина потребности Украины в польских истребителях заключается в подготовке пилотов, а не в дефиците самих самолётов. Обучение пилотов F‑16 занимает значительное время, в течение которого специалист временно "выпадает" из обороны страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, разница между F‑16 и МиГ‑29 для Украины заключается именно в сроках подготовки пилотов.

Обучение пилотов F‑16 продолжается от восьми месяцев до полутора лет, тогда как, как отмечает президент, украинские специалисты уже обладают необходимыми знаниями и навыками для полётов на МиГ‑29.

"Разница между всеми F‑16 и МиГ‑29 для нас лишь в том, чтобы не терять нашего пилота, потому что на МиГ‑29 обучаться не нужно, так как наши люди уже подготовлены. В этом и был вопрос. Вопрос не в дефиците самолётов, а в дефиците пилотов", – пояснил украинский президент.

Как Украина может получить польские истребители

Правительство Польши может передать нашей стране от 6 до 8 истребителей МиГ‑29 в обмен на антидроновые технологии. Передача таких самолётов Украине не противоречит политике Польши.

19 декабря во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что вопрос передачи Украине истребителей МиГ‑29 может быть решён после урегулирования формальных процедур.

"После решения формальных вопросов, думаю, этот вопрос будет решён", – заявил Навроцкий.

