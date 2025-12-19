Как празднуют Рождество в Европе: традиции разных стран

Рождество для Европы – это значительно больше, чем просто дата в календаре. Это главный семейный праздник, подготовка к которому на несколько недель полностью захватывает жителей континента.

Видео дня

И речь идет не только о праздничном меню, освещении и декорациях. Во многих странах сохранились традиции празднования зимних праздников, которые берут свое начало в верованиях, более древних, чем христианство. О самых интересных праздничных персонажах, обычаях и ритуалах нескольких стран Европы рассказало издание Visit Ukraine.

Несмотря на географическую близость, каждая страна из этого перечня сумела сохранить свои аутентичные, а иногда и вовсе удивительные обряды. Именно это разнообразие – от скандинавских фьордов до альпийских вершин – делает европейское Рождество таким многогранным и достойным того, чтобы познать его глубже.

Германия: от адвент-венков до мистических Крампусов

Германия занимает особое место на рождественской карте Европы, ведь именно здесь сформировалось то, что мы сегодня называем классическими европейскими традициями. Для немцев Рождество – это не просто день 25 декабря, когда семья собирается вместе, а под празднично наряженной елкой появляются подарки. Это длительный период ожидания чуда, который начинается с Адвента. В это время дома превращаются в настоящие выставочные залы: окна украшают фигурками, на двери вешают хвойные венки, а на подоконниках зажигают восковые свечи. Особым символом является "Adventkranz" – венок с четырьмя свечами, которые зажигают по очереди каждое воскресенье, отсчитывая время до праздника.

Кстати, именно из Германии пришел обычай украшать рождественскую елку. В средневековье она была частью церковных представлений и символизировала райское дерево, поэтому ее украшали красными яблоками. Со временем яблоки заменили на стеклянные шары, но традиция вешать на ветки съедобные украшения – пряники или печенье в форме звезд, птичек, снеговичков или всадников – жива до сих пор. Не менее важны ярмарки, которые открываются еще в конце ноября. В таких городах, как Нюрнберг или Мюнхен, воздух буквально пропитан ароматами горячего глинтвейна, жареных каштанов и традиционной выпечки.

Однако немецкие традиции имеют и более глубокий, иногда мистический подтекст. Например, 4 декабря, в день святой Варвары, немцы ставят в воду веточки вишни или форзиции. Если они расцветают до Рождества, это считается добрым знаком и символом удачи. А уже на следующий день, 5 декабря, в южных регионах можно увидеть совсем другую картину: костюмированные парады Krampuslauf. Участники в образах грозных демонов с козлиными рогами Крампусов пугают прохожих, напоминая им о том, что вести себя хорошо нужно весь год, а не только на праздники. Ведь, по правилам праздника, подарки могут получить только те, кто не делал зла в течение года. К остальным должен прийти Крампус с розгами.

Рождественский сезон в Германии завершается 6 января, когда отмечают праздник Трех царей. Его почитают настолько, что в некоторых федеральных землях это официальный выходной. Праздничный день тратят на то, чтобы убрать елку и попрощаться с праздничной атмосферой до следующего года.

Швеция: магия света, гастрономический "юльбурд" и соломенный козел

В Швеции Рождество неразрывно связано с идеей домашнего уюта. Световой день в северной стране зимой очень короткий, поэтому шведы стараются наполнить светом свой дом. Подготовка начинается с первого воскресенья Адвента, когда в каждом окне появляются специальные подсвечники. Еженедельно к нему добавляется новая свеча, и этот процесс постепенно наполняет дом теплом. Шведский праздничный стол имеет свой уникальный характер – это настоящий гастрономический ритуал, где обязательно присутствуют рождественский окорок, свиные колбасы, маринованная сельдь и картофель. Отдельное место занимает "gubbröra" (смесь яиц и анчоусов) и специфическая рыба лютефиск, вымоченная по особой технологии.

Интересной особенностью празднования является то, как шведы дарят друг другу подарки. К жителям страны не врывается среди ночи таинственный Санта. Вместо этого в Сочельник в дверь стучит Юльтомтен – рождественский гном. Обычно это кто-то из членов семьи, кто незаметно выскользнул из дома, чтобы вернуться с мешком подарков. Каждый подарок вручается лично в сопровождении интересных историй и шуток. Это делает момент дарения особенно искренним и наполненным семейным теплом.

Говоря о Швеции, невозможно обойти вниманием соломенного рождественского козла. Этот символ праздника берет начало в древних скандинавских верованиях. Самая известная инсталляция появляется в городе Эвле. Там ежегодно возводят огромную фигуру из соломы. Несмотря на усиленную охрану, этот козел стал героем неофициальной традиции – его постоянно пытаются поджечь шутники, что уже превратилось в своего рода ежегодное соревнование между поджигателями и властями города.

Норвежский Юль: спрятанные метлы и имбирный город

Норвежское Рождество, или Юль, удивляет сочетанием христианских канонов и языческих суеверий. Главным героем здесь является Юлениссе – местный аналог Санта-Клауса, который происходит от образа мифического домашнего духа, охранявшего хозяйство. Норвежцы до сих пор верят, что он защищает дом от невзгод, поэтому относятся к нему с большим уважением. Праздничный стол в Норвегии непременно сытный. На него в первую очередь ставят традиционные блюда – запеченные свиные или бараньи ребрышки, треску и рождественское пиво. Употребление пива здесь – это не просто элемент застолья, а дань истории. Еще в языческие времена Юль сопровождался жертвоприношениями и праздничными пирами, а пиво считалось обязательным атрибутом.

Одной из самых неординарных традиций, сохранившейся в Норвегии по сей день, является прятание метел в Сочельник. Согласно древним легендам, именно в эту ночь активизируется вся нечистая сила, в том числе ведьмы. Чтобы они не смогли похитить метлы для своих полетов, норвежцы убирают их с видных мест и надежно запирают. Этот обычай придает празднику особый фольклорный колорит.

Атмосферу сказки дополняют и архитектурные чудеса. В Бергене ежегодно создают целый город из имбирного печенья. К этому процессу привлекаются все – от детских садов до крупных предприятий. А в городке Дрёбак расположено официальное почтовое отделение Санта-Клауса, которое поддерживает веру в чудеса в течение всего года.

Финляндия: сауна, Йоулупукки и миндаль на удачу

Финляндия официально считается домом Рождества, поскольку именно в Лапландии, на горе Корватунтури, обитает Йоулупукки. Его имя буквально означает "Рождественский козел", что отсылает к древним традициям, когда люди одевались в козьи шкуры. Финское празднование очень спокойное и сосредоточено на очищении. Одним из важнейших ритуалов является посещение рождественской сауны. Вся семья собирается там перед праздничным ужином, чтобы смыть с себя все лишнее и подготовиться к встрече Рождества с чистыми мыслями.

На праздничный стол финны обязательно ставят рисовую кашу. В ней прячут один миндальный орешек. Считается, что тот, кто найдет его в своей тарелке, получит особое благословение на следующий год – будь то удача в делах или скорая свадьба. Затем в дом заходит Йоулупукки. Он не просто оставляет подарки, а сначала спрашивает: "Есть ли в этом доме послушные дети?", превращая момент раздачи подарков в интерактивное представление.

Чехия: золотой поросенок, Ежишек и гадание на будущее

Чешское Рождество наполнено ожиданием чудес и попытками заглянуть в будущее. Праздничный марафон начинается 5 декабря, когда святой Микулаш в сопровождении ангела и черта посещает детей. Если ребенок был послушным, он получает сладости, если нет – угля. Сами же рождественские подарки приносит Ежишек (младенец Иисус). Он действует максимально таинственно. О его визите оповещает лишь тихий звонок, после чего дети бегут к елке.

Главное блюдо чешского ужина – жареный карп с картофельным салатом. Подготовку к этой трапезе начинают заранее: карпа часто покупают живым и держат в ванной до самого праздника. Чешую рыбы кладут под тарелки или в кошельки, чтобы привлечь финансовый успех. Существует также поверье о "золотом поросенке": тому, кто выдержит строгий пост до вечера, он обязательно приснится как символ будущего достатка.

После ужина наступает время гаданий. Чехи разрезают яблоки: если внутри из семян образуется правильная пятиконечная звезда – это к крепкому здоровью. Также пускают по воде свечи в ореховых скорлупах: чья "лодочка" проплывет дальше, того ждет долгое путешествие или долгая жизнь.

Австрия: восковые свечи, марципановые голуби и Христос-младенец

Австрийское Рождество – это праздник утонченности и глубокого внутреннего спокойствия. Австрийские рождественские ярмарки, особенно в Вене, избегают чрезмерной коммерциализации. Они рассеяны по разным уголкам города и больше напоминают теплые семейные встречи под открытым небом. Воздух здесь насыщен запахами специй и свежеиспеченного штоллена – традиционного кекса с сухофруктами, густо присыпанного сахарной пудрой.

Особым образом относятся австрийцы к украшению елки. Кроме классических шаров в красно-золотых тонах, на ветки вешают настоящие сладости. Марципаны, шоколадные фигурки, а также выпеченные из теста белочки и голуби делают дерево не просто праздничным атрибутом, а частью праздничных угощений. Но настоящая душа праздника – это восковые свечи. Их живой свет является обязательным ритуалом, символизирующим надежду и чистоту. Именно благодаря ему австрийский Сочельник приобретает особую атмосферу.

Подарки австрийским детям приносит Christkind (Христос-ребенок). Дети заранее составляют списки желаний и оставляют их на подоконниках, ожидая визита такого желанного гостя. А чтобы ожидание не было таким изнурительным, австрийцы используют искусно сделанные адвент-календари в форме домиков или паровозиков. Ежедневно ребенок открывает одно из 24 окошек, находя там маленькую игрушку или конфету, что шаг за шагом приближает его к главной ночи года.

Бельгия: рождественские карты, магические рога и театрализованная история

Рождество в Бельгии начинается с установки шопок, где фигурки святой семьи часто являются бесценными семейными реликвиями, которые передаются по наследству веками. Городские площади в это время становятся сценами для масштабных театрализованных представлений, которые воспроизводят историю рождения Иисуса. Эта традиция берет начало аж с XVI века.

Но, пожалуй самая оригинальная традиция живет в провинции Намюр. Там праздничную ночь принято проводить не только дома, но и в кафе за игрой в карты. Это настоящий рождественский ритуал, где на кону стоит "керстброден" – сдобная булка в форме младенца Иисуса или ангела, покрытая глазурью. Альтернативным призом может быть большое шоколадное полено, которое бельгийцы обожают как главный символ праздника.

Еще недавно бельгийские праздничные вечера сопровождались звуками рождественского рога. Его изготавливали из металла или дерева и трубили над колодцами, чтобы резонанс усиливал звук. Этот гул имел магическое назначение: отгонять злых духов "дикой охоты", которые, по поверьям, путешествовали по небу в эти дни. И хотя сегодня обходы домов с факелами и окуривание жилья можжевельником отошли в прошлое, они оставили после себя тот особый, немного таинственный характер бельгийского Рождества, который чувствуется до сих пор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда носят рождественский ужин в Украине и что кладут в корзину с угощением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.