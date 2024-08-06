Яйца по 2,4 грн: Минобороны перезаключило многомиллионные соглашения на питание военных

Министерство обороны Украины перезаключило контракты на поставку продовольствия для военных, что позволило снизить цены на продукты, например, яйца стоят 2,40 грн за штуку в тыловых регионах и 3 грн на фронте. Новые поставщики заменили предыдущих, которые не справились со своими обязанностями, обеспечивая военным качественным питанием по конкурентным ценам.

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Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на Prozorro. "Госоператор тыла" Министерства обороны Украины продолжает перезаключать контракты на питание военных в тех регионах, где предыдущие поставщики не смогли выполнить свои обязательства.

Новые соглашения должны обеспечить стабильную поставку продуктов по более низким ценам, выгодно отличающимся от средних розничных цен. По данным "Наших денег", новый тендер на поставку продуктов в Киев и Киевскую область на сумму 729 миллионов гривен выиграла фирма "Контракт продрезерв 5".

В Ровенской области на сумму 407 миллионов гривен выбрано ООО "Сендерс". Ранее эти регионы обслуживал консорциум "Юнайтед Фуд Групп", в состав которого входила и фирма "Сендерс", но консорциум не справился с задачами.

Неудачи с поставкой продуктов стали причиной замены поставщика во фронтовой Донецкой области. Фирма "Гранпри" не смогла снабдить военных необходимыми продуктами, поэтому ее заменили на "Трейд гранит инвест".

Цены на продукты в новых каталогах остаются ниже розничных. Например, яйца для тыловой Ровенщины стоят 2,40 грн за штуку, а для фронтовой Донбасса – по 3 грн, учитывая доставку. В Киеве цена на яйца составляет 3,10 грн., тогда как средняя розничная цена по Украине составляет 3,30 грн.

Это существенно контрастирует с прошлогодними контрактами, где цена яйца могла достигать 17 грн. за штуку при рыночной стоимости 6,30 грн. Такой подход позволяет значительно сэкономить бюджетные средства и обеспечить военных качественными продуктами по доступной цене.

За период с 27 июля по 3 августа в системе "Прозорро" было обнародовано 52 тысячи сообщений о закупках на сумму 16,27 миллиарда гривен. Среди этих соглашений значительную часть занимают контракты на поставку продовольствия для военных, что критически важно для обеспечения боеспособности армии.

Министерство обороны продолжает обновлять списки поставщиков и контролировать качество продукции. В июле 2024 года было забраковано 209 тонн некачественных и опасных продуктов, предназначенных для военных. Это свидетельствует о систематической работе по повышению стандартов и обеспечению военных наилучшими продуктами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине впервые объявили тендер на закупку украинских FPV-дронов через Prozorro. Эти продажи позволят государству получать высокотехнологичные беспилотники по выгодной цене. Благодаря конкуренции украинские производители смогут увеличить свою прибыль и расширить производство.

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