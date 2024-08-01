Закупка дронов вышла на новый уровень: Украина впервые приобретет FPV через Prozorro

В Украине впервые объявили тендер на закупку украинских FPV-дронов через Prozorro. Продажи, позволяющие государству получать высокотехнологичные беспилотники по выгодной цене. Благодаря конкуренции украинские производители смогут увеличить свою прибыль и расширить производство.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это знаменует новую эру в государственных закупках, где впервые будут использованы инновационные технологии для обеспечения потребностей оборонного сектора.

Украинское государство впервые объявило тендер на закупку супертехнологичных FPV-дронов, использующих машинное зрение для донаведения на цель. Машинное зрение позволяет дрону автоматически выполнять задания даже при отсутствии сигнала от оператора. Это означает, что пилот может идентифицировать цель и навести на нее дрон, который самостоятельно выполнит атаку, даже если связь с оператором будет потеряна.

Торги будут проходить через закрытый модуль Prozorro, где вся чувствительная информация будет скрыта для обеспечения безопасности. Это не только гарантирует прозрачность процесса, но и позволяет государству получать выгодные условия благодаря конкуренции среди производителей. Производителям FPV-дронов предложено подавать свои разработки на торги, что дает им возможность увеличить свои доходы и расширить производственные мощности.

FPV-дроны, или First Person View дроны, оборудованные системами машинного зрения, позволяющими им идентифицировать и поражать цели автоматически. Эта разработка обеспечивает высшую точность и эффективность в выполнении боевых задач. Использование таких дронов является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины.

Благодаря конкуренции на тендерах государство сможет закупать FPV-дроны по максимально выгодным ценам, что позволит эффективно тратить бюджетные средства. Для украинских производителей это прекрасная возможность развиваться, масштабировать свое производство и выходить на новые рынки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Брянской области России в ночь на 27 июля противовоздушная оборона кафиров якобы сбила десятки украинских беспилотников. Воздушная тревога в области и взрывы в воздухе продолжались больше часа.

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