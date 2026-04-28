Взлетит ли стоимость топлива до 100 грн: каких цен ожидать на АЗС Украины

Цены на топливо 100 гривен за литр в Украине уже не ожидаются, поскольку оптовая стоимость снизилась до около 80 грн, а на АЗС бензин и дизель стоят в среднем 87-88 грн за литр. Отмечается, что высокая конкуренция между сетями заправок не позволяет операторам искусственно завышать цены или спекулировать на рынке.

Видео дня

Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии медиа. По его словам, перспектива топлива по 100 гривен за литр действительно была вполне реальной в период, когда мировые цены на нефтепродукты достигали пиковых значений.

Речь идет о ситуации, когда стоимость топлива на мировом рынке превышала 1500 долларов за тонну. Именно тогда украинские операторы работали в условиях чрезвычайно высокой закупочной стоимости, что автоматически влияло на цену на заправках.

Эксперт пояснил, что в тот период оптовая цена топлива составляла около 92 гривен за литр. К этой сумме необходимо было добавить:

логистические расходы;

транспортировку;

расходы на содержание АЗС;

налоги;

хотя бы минимальную прибыль операторов.

В результате цена на колонках могла вполне приблизиться к психологической отметке в 100 гривен за литр. Как отметил Куюн, тогда такой прогноз был не преувеличением, а реальным экономическим сценарием.

Сейчас ситуация на рынке значительно спокойнее. Мировые цены стабилизировались, а оптовая стоимость топлива в Украине существенно снизилась. По оценке эксперта, сегодня оптовая цена составляет примерно 80 гривен за литр, что уже позволяет формировать розничную стоимость на уровне 87-88 гривен на автозаправочных станциях.

Несмотря на нынешнюю стабильность, эксперт не исключает, что ситуация может измениться при определенных условиях. Главный фактор риска – это новый резкий скачок мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Если стоимость снова вернется к уровню более 1500 долларов за тонну, вопрос топлива по 100 гривен за литр снова станет актуальным. Куюн прямо отмечает, что именно международная конъюнктура, а не внутренние решения АЗС, определяет главный ценовой тренд.

Пока же таких предпосылок на мировом рынке не наблюдается. Именно поэтому эксперт отмечает, что на сегодня ожидать резкого скачка стоимости не стоит. Отдельно эксперт обратил внимание на еще один важный фактор – чрезвычайно высокую конкуренцию между сетями автозаправочных станций.

По его словам, в Украине одна из самых высоких концентраций АЗС на тысячу автомобилей в мире. В такой ситуации искусственно завысить цены практически невозможно. Если одна сеть попытается резко поднять стоимость, водители просто переедут на соседнюю заправку, где цена останется ниже.

По мнению эксперта, именно рыночная конкуренция является самым эффективным механизмом сдерживания цен, а не только государственное регулирование. Когда на небольшой территории работает много заправочных станций разных сетей, оператор не может позволить себе безосновательно повышать стоимость.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за подорожания дизеля на 22% себестоимость продуктов выросла на 1,5-6% в зависимости от категории. Молоко сейчас подорожало на 74 копейки за литр, мясо на 3 грн за килограмм, а яйца на 1,5 грн за десяток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!