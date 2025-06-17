Выманивают у украинцев деньги, прикрываясь легким заработком: в сети распространяется новая мошенническая схема

В Украине начала распространяться мошенническая схема под видом легкого заработка на "лайках" отелям. Сначала жертвам выплачивают небольшие суммы, а затем заставляют бронировать номера за собственные средства, после чего исчезают с деньгами.

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Об этом сообщает Госспецсвязи. Все начинается с простого – жертве предлагают выполнить несколько задач за деньги.

Например, поставить "лайк" или оставить положительный отзыв об отеле. За это мошенники перечисляют символическую сумму – 50-100 грн. Это создает у жертвы впечатление, что она действительно получает оплату и может доверять заказчику.

После нескольких мелких выплат аферисты предлагают "серьезное задание", к примеру нужно забронировать номер в отеле на определенном сайте, оплатив его стоимость собственными средствами. Обещают возврат потраченного с бонусом, и на этом этапе действительно возвращают деньги, но это - ловушка.

Следующий шаг – сообщение о "сбое системы", который якобы требует еще одного платежа или как "подтверждение вашей идентичности", или как "гарантию". Суммы растут, доверие уже сформировано, и люди соглашаются. В результате переводят деньги, после чего мошенники исчезают со всеми контактами. Потому что она комбинирует несколько эффективных приемов:

психологическая подготовка через малые вознаграждения, формирующие доверие;

через малые вознаграждения, формирующие доверие; визуальная реальность – задачи выглядят правдоподобно: существующие отели, настоящие сервисы бронирования;

– задачи выглядят правдоподобно: существующие отели, настоящие сервисы бронирования; модель "инвестируй – заработай больше" , вводящая человека в состояние азарта и ожидания прибыли;

, вводящая человека в состояние азарта и ожидания прибыли; использование "технических сбоев" как повода для дальнейших платежей.

Как уберечься

не верьте обещаниям легких денег в интернете;

ни один честный работодатель не просит вас тратить свои деньги на "тестовые задания";

не переводите средства на неизвестные счета и не сообщайте свои банковские данные посторонним лицам;

ищите только вакансии с официальным трудоустройством и проверяйте работодателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают в мессенджере Telegram фейковые аккаунты от имени мобильного оператора Vodafone. С них они присылают украинцам сообщения о якобы окончании действия их мобильного номера и просят заменить SIM-карту. В операторе призывают не верить таким сообщениям и не выполнять действий, прописанных в них.

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