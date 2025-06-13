Украинцев обманывают с номерами Vodafone: как стоит действовать

Мошенники создают в мессенджере Telegram фейковые аккаунты от имени мобильного оператора Vodafone. С них они отправляют украинцам сообщения о якобы окончании действия им мобильного номера и просят заменить SIM-карту. В операторе призывают не верить таким сообщениям и не выполнять действий, прописанных в них.

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Предупреждения о мошенниках Vodafone разослал своим абонентам. В операторе:

Подчеркнули, что не отправляют сообщения о завершении действия номера в мессенджерах.

Призвали абонентов проверять всю появляющуюся информацию на официальных ресурсах Vodafone.

"В Telegram появились фейковые аккаунты Vodafone, которые пишут о "завершении действия номера" и просят заменить SIM. Не верьте! Мы никогда не пишем об этом в мессенджерах", – говорится в предупреждении оператора.

Где проверять информацию о Vodafone

На сайте оператора.

В приложении My Vodafone.

По номеру 111.

Vodafone блокирует номера украинцев

Ранее же в Vodafone рассказали, что блокируют за неуплату стоимости тарифа только номера абонентов контрактной формы – причем исключительно при прописанных в договоре условиях. При этом:

Абоненты предоплаты могут продолжать пользоваться бесплатными услугами оператора, даже если на их счетах нет денег.

Дозвониться до таких абонентов возможно.

"Никаких изменений условий предоставления услуг не происходило в нашей компании. Блокировка номеров за неуплату была всегда именно на контрактной форме и при определенных условиях, которые прописаны в договоре, который подписывается владельцем контракта. Номера предоплаты не блокируются при неуплате услуг, а действуют на общих условиях", – рассказали OBOZ.UA в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мобильный оператор "ТриМоб" передал лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве оператору Vodafone. В "ТриМобе" утверждают, что это должно улучшить качество связи в столице.

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