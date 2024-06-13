Новый тариф на свет: остается ли выгодным использование электромобилей

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине увеличит стоимость зарядки электромобилей дома, но этот вид "горючего" все равно останется самым дешевым вариантом по сравнению с бензином и газом. Основной проблемой для владельцев электромобилей может стать не цена электроэнергии, а ее доступность из-за графиков подачи.

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Об этом пишет Институт исследований авторынка. С недавнего времени тарифы на электроэнергию в Украине выросли, и это повышение вызвало множество обсуждений среди владельцев электромобилей. Ведь большинство из них заряжают свои авто на дому, редко пользуясь зарядными станциями общего доступа, за исключением дальних поездок или срочной потребности в быстрой зарядке.

Несмотря на отсутствие точной статистики, опросы показывают, что более 90% владельцев электромобилей в Украине выбрали этот вид транспорта именно из-за возможности домашней (ночной) зарядки. Домашние розетки остаются основным источником питания для большинства автомобилей. Следовательно, изменение тарифов на электроэнергию напрямую повлияет на стоимость подзарядки и, соответственно, на расходы владельцев.

Чтобы понять, насколько повышение тарифов повлияет на расходы владельцев электромобилей, нужно пересмотреть конкретные расчеты. К примеру, условный электромобиль С-класса потребляет 17 кВт*ч на 100 км в городском цикле. С учетом 10% потерь на КПД зарядного устройства общий расход энергии составляет 18,7 кВт*ч на 100 км. По предварительному тарифу это обходилось примерно в 50 грн, а по новому – около 80 грн (округлено).

Использование двухзонного счетчика электроэнергии, позволяющего заряжать авто ночью по более низкому тарифу, может уменьшить эти расходы вдвое. Таким образом, ночная подзарядка будет стоить около 40 грн на 100 км.

Для сравнения: зарядка на платных скоростных зарядных станциях при 15 грн/кВт*ч будет стоить около 280 грн на 100 км. А расходы на топливо для автомобиля с ДВС (двигателем внутреннего сгорания), потребляющим 10 литров бензина по 55 грн/л, составят 550 грн на 100 км. Автомобиль на сжиженном газе (пропан-бутан) тратит 12 литров по 27 грн/л, что составляет 324 грн на 100 км.

Даже после повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей зарядка электромобиля на дому остается наиболее экономически выгодным вариантом. Даже без учета ночного тарифа расходы на 100 км для электромобиля составляют 80 грн, что значительно ниже расходов на бензин или газ. Поэтому повышение тарифа не должно оказывать существенного влияния на рынок электромобилей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом квартале 2024 года Украина импортировала 86 тысяч легковых автомобилей на сумму $1,1 млрд, что является большим ростом по сравнению с показателями прошлого года. Лидерами по объему импорта остаются Германия, США и Китай.

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