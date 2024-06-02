Количество завезенных в Украину автомобилей существенно увеличилось: из каких стран везут больше всего

В первом квартале 2024 года Украина импортировала 86 тысяч легковых автомобилей на сумму $1,1 млрд, что является большим ростом по сравнению с показателями прошлого года. Лидерами по объему импорта остаются Германия, США и Китай.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Согласно данным, количество ввезенных машин составило 86 тысяч, что превышает показатели за аналогичный период в прошлом году на 67%.

Это отразилось на дополнительных поступлениях в государственный бюджет в размере 11,1 млрд. гривен. Лидерами по поставкам автомобилей в Украину остаются:

Германия;

Соединенные Штаты;

Америки;

Китай.

Германия отмечается наибольшим объемом импорта, из которой было завезено 17,1 тысячи машин, американские производители поставили 14,5 тысячи автомобилей, а из Китая ввезли 9,1 тысячи автомобилей. В топ-5 стран-поставщиков также вошли Япония и Южная Корея с 8,9 и 4,4 тысячами автомобилей соответственно.

По стоимости импортируемых автомобилей наибольший объем приходится на машины из США, объем поставок из которой составил $211,2 млн. В государственный бюджет было уплачено 2 млрд. гривен из этого импорта. На втором месте по стоимости импорта – Германия со $168,7 млн и Китай со $138,2 млн. В первую пятилетку по заявленной стоимости импортированных машин вошли также Япония – 133,6 млн (бюджет получил почти 1,8 млрд грн) и Словакия – 81,7 млн дол. (в госбюджет уплачено 788,4 млн грн).

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