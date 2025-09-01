Выдурили более 12 млн у граждан ЕС: в Украине накрыли крупный мошеннический "колл-центр"

В Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая работала через звонки гражданам ЕС (Европейский Союз), выдавая себя за работников банков и заставляя переводить деньги или покупать криптовалюту. Их деятельность нанесла гражданам почти 12 миллионов гривен убытков.

Видео дня

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. Деятельность транснациональной преступной организации была прекращена в результате спецоперации, организованной в рамках международного сотрудничества с чешскими правоохранителями.

Документирование сделки осуществлялось поэтапно. Следствие установило, что организатором группировки был житель Днепра, который привлек к преступной деятельности сообщников из разных регионов Украины, а также граждан Чехии и Молдовы. Кол-центры действовали в Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областях, осуществляя зарубежные звонки и выдавая себя за работников банковских учреждений.

Мошенники убеждали граждан ЕС временно перевести деньги или приобрести криптовалюту якобы для защиты счетов от несанкционированного доступа. Таким образом организация завладела суммой, эквивалентной почти 12 млн гривен.

Сейчас организатору и пятерым его сообщникам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в мошенничестве в особо крупных размерах. Три украинских участника задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Во время обысков в Днепропетровской, Харьковской, Закарпатской, Полтавской областях и Киеве правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, четыре дорогостоящих автомобиля и другие вещественные доказательства.

Ранее были задержаны гражданин Молдовы и трое граждан Чехии, которые впоследствии экстрадированы в Украину для продолжения следствия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, а следователи продолжают устанавливать всех участников и каналы деятельности сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снова активизировались мошенники, которые под видом "денежной помощи" рассылают сообщения в мессенджерах и создают фейковые сайты, чтобы выманить у людей деньги и банковские данные. Схема работает просто, переходишь по ссылке – оставляешь реквизиты – теряешь деньги, поэтому никогда не доверяйте сомнительным сообщениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!