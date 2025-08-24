Выманивают средства под видом денежной помощи: по Украине активно распространяется мошенническая схема

В Украине снова активизировались мошенники, которые под видом "денежной помощи" рассылают сообщения в мессенджерах и создают фейковые сайты, чтобы выманить у людей деньги и банковские данные. Схема работает просто, переходишь по ссылке – оставляешь реквизиты – теряешь деньги, поэтому никогда не доверяйте сомнительным сообщениям и не передавайте свои данные неизвестным.

Об этом сообщает полиция Сумской области. Поддельные объявления о выплатах от государства, благотворительных фондов или международных организаций появляются в мессенджерах и соцсетях, а доверчивые люди, пытаясь получить средства, теряют свои сбережения.

Как действует мошенническая схема

По сообщению правоохранителей, только за одни сутки жертвами таких действий стали трое жителей области. В каждом случае сценарий был похожим: потерпевшим присылали сообщения со ссылкой на фейковые ресурсы или предлагали заполнить анкету для якобы получения "денежной помощи".

жительница Сум, увидев в Viber объявление о помощи от ООН, выполнила все инструкции мошенников и перечислила более 156 000 гривен;

житель Недригайлова по аналогичной схеме потерял 15 000 гривен;

жительница Ахтырки, перейдя по ссылке в Telegram, предоставила свои данные и лишилась 17 000 гривен.

Полиция открыла уголовные производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество"). Мошенники очень точно копируют официальные сообщения, создают сайты, похожие на государственные порталы, или прикрываются именами известных организаций.

Люди, которые ищут информацию о социальных выплатах, часто не замечают подделку и вводят свои банковские реквизиты. Особенно опасны ссылки, приходящие в мессенджерах или через SMS. Внешне они выглядят правдоподобно, но ведут на ресурсы, предназначенные для похищения данных. Полиция в очередной раз напоминает:

не доверяйте подозрительным сообщениям и объявлениям о выплатах;

не переходите по сомнительным ссылкам из мессенджеров и SMS;

никому не сообщайте свои банковские реквизиты;

проверяйте любую информацию о соцвыплатах только на официальных государственных сайтах или в известных финансовых учреждениях.

Эксперты также советуют не спешить в случае получения предложений "получить помощь". Мошенники специально создают ситуацию срочности, чтобы заставить человека действовать без раздумий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском сегменте соцсетей распространяется фейк о выплате 12,6 тыс. грн детям, рожденным после 2014 года. Такой программы поддержки не существует, а подобные ложные публикации имеют целью лишь расширение аудитории ресурсов, которые их распространяют.

