Ввоз энергетических товаров в Украину упростили: что добавилось к освобождению от налогов
В Украине отменили еще ряд норм, которые могли препятствовать ввозу на территорию страны энергетического оборудования. Так, таможне больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей.
Это правило будет действовать параллельно с законом о налоговых льготах на ввоз энергооборудования. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 9 августа, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В Украине уже действует закон о том, что энергооборудование завозится без пошлины и НДС. Сегодня (9 августа. – Рад.) утверждаем постановление, убирающее ненужные ограничения при ввозе такого оборудования. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей", – объяснил Шмыгаль.
По его словам это упростить процедуру ввоза для товаров, на которые уже распространяются налоговые льготы. В правительстве рассчитывают, что теперь оборудование для энергетики будет поступать в страну "максимально быстро, без задержек и дополнительных платежей".
Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство продолжает и другую работу над децентрализацией энергосистемы. К примеру, Кабмин принял решение активизировать программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь, прежде всего, идет о:
- солнечных панелях на крышах;
- установках для хранения энергии (аккумуляторных систем).
Бесплатные кредиты на солнечные панели: кто может взять займ под 0%
В Украине с 20 июля начали работать финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей. Среди прочего, это кредитование физлиц под 0% на 10 лет для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования.
Таким образом, владельцы частных и жильцы многоквартирных домов смогут обустроить автономные источники энергии. "Каждый желающий приобрести солнечные панели с системами накопления электроэнергии или ветровые установки может получить кредит, по которому государство полностью компенсирует процентную ставку в течение срока кредитования", – заявляли в Минэнерго
Максимальная сумма кредита – до 480 тыс. грн. Общая площадь жилья должна составлять не более 250 кв. м.
Кроме того, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" ОСМД и ЖСК могут получить кредит в размере до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. На эти средства можно приобрести и установить:
- солнечные панели;
- инверторы;
- системы хранения электроэнергии и другое вспомогательное оборудование.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине внесли изменения в порядок предоставления финансовой поддержки для установки генераторов в домохозяйствах, ограничив сроки на их приобретение и установку до 90 дней. В случае неустановки оборудования в этот срок граждане должны вернуть государственную помощь и платить полную процентную ставку за пользование банковскими средствами.
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