Украинцам будут раздавать бесплатные кредиты на солнечные панели: ПриватБанк уже начал прием заявок

В Украине с 20 июля начали работать финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей – в частности, кредитование под 0% для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования. При этом государственный ПриватБанк уже начал прием заявок на льготные такие кредиты.

Видео дня

О старте программы сообщили в Минэнергетики. Там отметили, что благодаря этим программам:

владельцы частных и жильцы многоквартирных домов смогут обустроить автономные источники энергии;

бизнес сможет реализовать энергетические проекты разной сложности для обеспечения себя собственным источником генерации и стабильной работы.

"Каждый желающий приобрести солнечные панели с системами накопления электроэнергии или ветровые установки может получить кредит, по которому государство полностью компенсирует процентную ставку в течение срока кредитования. Сумма кредита – до 480 тыс. грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: срок кредитования составляет 10 лет. Для получения кредита можно обратиться в:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

банк Глобус.

"Количество банков-партнеров программы будет увеличиваться", – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, отмечается, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" ОСМД и ЖСК могут получить кредит в размере до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. На эти средства можно приобрести и установить:

солнечные панели;

инверторы;

системы хранения электроэнергии и другое вспомогательное оборудование.

Чтобы воспользоваться программой, нужно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по программе "Доступные кредиты 5-7-9". В частности, уже работают над предоставлением таких кредитов:

Ощадбанк;

банк Восток;

ПриватБанк;

Сенс Банк;

Укргазбанк;

Глобус;

Скай Банк.

"Эта кредитная программа может применяться в комплексе с программой "ГрінДІМ", согласно которой ,государство компенсирует до 70% стоимости оборудования солнечных электростанций и/или тепловых насосов, приобретенных ОСМД и ЖСК. Максимальная сумма компенсации: до 1 млн грн на установку СЭС, до 2 млн грн – на установку тепловых насосов, до 3 млн грн – если одновременно устанавливается СЭС и тепловой насос. Для участия в программе ГринДИМ необходимо обратиться в Фонд энергоэффективности", – отметили в министерстве.

Также, рассказали там, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" предприниматели и бизнес могут приобрести и установить газотурбинные, газопоршневые или биогазовые генерирующие установки. Максимальная сумма кредита составляет до 150 млн грн, а срок кредитования – до 10 лет.

В то же время, для предприятий, планирующих вложить более 150 млн грн в собственную генерацию, доступны предложения от 19 крупнейших банков Украины, "которые предоставляют льготное кредитование на реализацию проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры". Так:

сумма кредита может составить до 25 млн евро;

срок – до 5-7 лет.

Базовая процентная ставка для кредитов в гривне:

на первый год – 13,5% годовых или UIRD3M+0,5%;

начиная со второго года – плавающая, но не более UIRD12M + 3%.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, скор. UIRD) – индикативные ставки, рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет осуществляется на основании номинальных ставок депозитов физических лиц, декларируемых главными представителями украинского рынка банковских депозитов – 20 ведущими коммерческими банками Украины. Индекс UIRD рассчитывается на основании депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в таких валютах: украинская гривна, доллары США, евро.

Кто может получить кредит на солнечную панель в ПриватБанке

В свою очередь, ПриватБанк уже начал прием заявок от украинцев на льготные кредиты на солнечные и ветровые энергоустановки. Как сообщили в самом банке:

получить кредит с полной компенсацией государством процентных ставок могут клиенты банка – физические лица;

выдавать кредиты будут на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения (мощностью до 10 кВт) для собственного жилого дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв.м.

"ПриватБанк кредитует "Источники Энергии" без залога на срок от 1 до 5 лет. Сумма кредита составляет от 100 до 480 тыс. грн, авансовый взнос от 10% от стоимости оборудования", – говорится в сообщении.

Оформить льготный кредит в ПриватБанке можно на его сайте. Предварительное решение, отмечается, будет принято в течение двух минут.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине внесли изменения в порядок предоставления финансовой поддержки для установки генераторов в домохозяйствах, ограничив сроки на их приобретение и установку до 90 дней. В случае неустановки оборудования в этот срок граждане должны вернуть государственную помощь и платить полную процентную ставку за пользование банковскими средствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!