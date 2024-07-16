В Украине отменили налоги на ввоз генераторов: правительство приняло законопроект

Правительство Украины 16 июня приняло законопроекты № 11258 и № 11259. Они предусматривают освобождение от пошлин и НДС на ввоз электрогенераторного оборудования, оборудования для ветро- и солнечной генерации, аккумуляторов, оборудования для противоминной деятельности и средств противодействия техническим разведкам.

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Закон принят", – говорится в сообщении.

Ранее он сообщал, что в ближайшее время правительство должно было рассмотреть и с высокой степенью вероятности принять в целом законопроекты №11258 и №11259. Они предусматривают предоставление льгот пошлины и НДС на ввоз в Украину таких видов оборудования:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности);

(кроме аккумуляторов малой мощности); оборудование для противоминной деятельности;

оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Отмечено, что коды товаров подобраны таким образом, чтобы не помешать, а наоборот, помочь отечественным товаропроизводителям. Это обеспечит поддержку местной промышленности и будет способствовать экономическому росту.

Основные положения законопроектов

25 июня 2024 года в Верховной Раде Украины было зарегистрировано несколько важных законопроектов, направленных на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Эти законодательные инициативы направлены на введение краткосрочных стимулирующих налоговых и таможенных льгот. Речь идет о таких законопроектах:

№ 11344-1 "О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины";

"О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины"; № 11343-1 "О внесении изменения в подраздел 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины".

Законопроекты предусматривают временное освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины на оборудование для построения и восстановления различных видов генерации. Это ветроэлектростанции, солнечные электростанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, газопоршневые и газотурбинные установки, а также накопители электроэнергии. Освобождение от налогообложения будет действовать на период военного положения на территории Украины, но не более чем до 31 декабря 2025 года.

Кроме того, предлагается временно освободить от налогообложения НДС и ввозной пошлины операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, осуществляемых по договорам купли-продажи, заключенным между поставщиками товаров или поставщиками услуг и субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на отдельные виды деятельности на рынке электроэнергии и природного газа. Это касается и Секретариата Энергетического Сообщества.

9 июля 2024 года правительство Украины направило в Верховную Раду дополнительные законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства. По словам Шмыгаля, правительство рассчитывает на оперативное принятие этих законопроектов Верховной Радой, что позволит улучшить энергетическую устойчивость страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрэнерго" планирует заключать пятилетние контракты на услуги по поддержке энергосистемы с находящимися на стадии строительства новыми электростанциями, что поможет инвесторам получать кредиты и прогнозировать финансовые результаты. Первый аукцион для отбора таких проектов состоится в ближайшие недели.

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