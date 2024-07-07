Украинцам придется вернуть деньги: Кабмин установил ограничения на покупку генераторов

В Украине внесли изменения в порядок предоставления финансовой поддержки для установки генераторов в домохозяйствах, ограничив сроки на их приобретение и установку до 90 дней. В случае неустановки оборудования в этот срок граждане должны вернуть государственную помощь и платить полную процентную ставку за пользование банковскими средствами.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №766. Эти изменения призваны повысить эффективность использования государственных средств и обеспечить своевременное внедрение энергоэффективных технологий в частных домохозяйствах.

В частности, введено ограничение сроков на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения до 90 календарных дней. Если физическое лицо не сможет установить соответствующее оборудование в указанный срок, оно будет обязано вернуть полученную государственную помощь (компенсацию процентной ставки) и в дальнейшем уплачивать процентную ставку за пользование банковскими средствами в полном объеме.

Для обеспечения целевого использования установленной гибридной системы электроснабжения предусмотрен мониторинг. Физическое лицо должно направить уполномоченному банку фотографии с отметкой геолокации и данными об объемах потребления электроэнергии по лицевому счету. Это позволит контролировать правильное использование оборудования и обеспечить соответствие установленным стандартам.

Кабмин также расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Отныне ОСМД и ЖСК могут получить кредиты для внедрения мер по энергоэффективности, включая приобретение и установку генераторов электрической энергии из альтернативных источников. Основные аспекты расширенной программы включают в себя:

максимальная сумма кредита – до 5 миллионов гривен;

срок кредитования – до 5 лет;

процентная ставка – 7% годовых.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы с возвращением масштабных отключений света бросились скупать зарядные станции ("экофлоу") и генераторы. По данным крупных маркетплейсов, спрос на такие устройства за месяц взлетел в среднем в 2,5-3 раза, а по сравнению с 2023-м зарядные станции покупают на 450% чаще.

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