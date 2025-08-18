ВСУ полностью прикрутили российскую "трубу": еще одна страна ЕС осталась без дешевой путинской нефти

Словакия вслед за Венгрией прекратила получать российскую нефть через трубопровод "Дружба". Это произошло после третьей с начала года атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру российской "трубы", в результате которой ее работа полностью остановилась.

Как сообщает Reuters, словацкий оператор трубопроводов Transpetrol подтвердил прекращение поставок нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба". "Наша компания не знает дополнительной информации о причине приостановки, которая находится за пределами территории Словацкой Республики. Транспортировка нефти через территорию Словакии обеспечивается и осуществляется в соответствии с планом перекачки", – сообщили в компании.

Длина "Дружбы" составляет 5500 км. Она принадлежит государственному холдингу "Транснефть", который осуществляет обслуживание и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РФ и за границу. Мощности станции позволяют прокачивать 60 миллионов тонн нефти в год.

ВСУ остановили российскую "Дружбу"

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины уничтожили две российские насосные станции нефтепровода "Дружба", расположенные на производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области РФ. В результате атаки на ней вспыхнул пожар. "Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти через "Дружбу" в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок нефти из России, и для обеспечения нефтью белорусского НПЗ в Мозыре.

А в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, в результате чего перекачка нефти по этому нефтепроводу полностью остановилась.

Как отмечается, поражение российской нефтеперекачивающей станции нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. В Генштабе отметили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и привлечена к обеспечению оккупационных войск страны-агрессора.

Венгрия угрожает "отключить" Украине свет

Атака Украины на магистраль, ведущую к нефтепроводу "Дружба", остановила поставки российской нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто и пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он отметил, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину, и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

Сийярто отметил, что "Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну", и добавил, что его страна "не имеет никакого отношения к конфликту". Он также пригрозил Киеву напоминанием, что электроэнергия, которая поступает из Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что крупный нефтеперерабатывающий завод в Волгограде "Лукойл-Волгограднефтепереработка" 14 августа был атакован украинскими дронами. После этого НПЗ приостановил прием нефти.

