НПЗ в Волгограде прекратил загрузку нефти и не работает после удара дронов – Bloomberg

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Волгограде "Лукойл-Волгограднефтепереработка" 14 августа был атакован украинскими дронами. После этого НПЗ приостановил прием нефти.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник. Собеседник издания попросил не называть его имени, обсуждая непубличную информацию.

"Падение обломков от атаки беспилотников в четверг привело к возгоранию разливов нефтепродуктов на объекте, одном из 10 крупнейших в России, и, по данным региональной администрации, для тушения пожара потребовалось около 19 часов", – сказано в статье.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в начале этого года несколько раз уже подвергался нападениям.

Это предприятие имеет проектную мощность перерабатывать около 300 000 баррелей сырой нефти в день и поставляет нефтепродукты преимущественно в южные регионы России. Определенное количество продукции также отправляется на экспорт.

Что известно об атаке на НПЗ

14 августа российский Волгоград снова атаковали дроны. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО, а затем – о возгорании с задымлением. Пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе города.

Впоследствии стало официально известно, что Сил обороны Украины осуществили дроновую атаку на НПЗ в российском Волгограде. Этот завод обеспечивает оккупационную армию нефтепродуктами.

В результате атаки на объекте вспыхнуло несколько очагов возгораний. Поражение подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа украинские дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". После этого он тоже приостановил свою работу.

Той же ночью под атакой БПЛА был нефтеперерабатывающий завод в в городе Ухта (Республика Коми).

А в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили Нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ, которая обеспечивает военную логистику российской армии. В результате атаки на заводе возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!