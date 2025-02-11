Все активы главного телохранителя Януковича национализировали в Украине: государству перешло имущество стоимостью более 100 млн грн
Государство национализировало активы на сумму более 100 млн грн экс-охранника Януковича Вячеслава Заневского, работающего на оккупантов. Его имущество, включая гостиницу в Буковеле, квартиры и землю, теперь принадлежит Украине.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Украинские правоохранители продолжают возвращать государству активы предателей и пособников российской агрессии.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение о национализации активов бывшего руководителя службы охраны президента-беглеца Виктора Януковича. Общая стоимость конфискованного имущества превышает 100 миллионов гривен. По материалам Офиса генерального прокурора, в государственный бюджет переданы:
- гостиничный комплекс в Буковеле площадью более 1,2 тыс. кв. м;
- 12 земельных участков в Киевской, Ивано-Франковской областях и в оккупированном Крыму;
- 2 квартиры в центре Киева общей площадью более 200 кв. м;
- 4 парковочных места в столице;
- транспортное средство;
- 5 объектов интеллектуальной собственности;
- 10 единиц оружия, в том числе коллекционного;
- денежные средства на сумму свыше 300 тыс. грн.
Эти активы ранее были арестованы в рамках расследования дела по пособничеству государству-агрессору. Формально имя фигуранта дела не разглашается, однако, по данным СМИ, речь идет о Вячеславе Заневском, который возглавлял службу охраны Януковича с 2008-го по 2012 год.
После Революции Достоинства он сбежал из Украины и поселился на территории, временно оккупированной Россией. Согласно материалам следствия, после бегства из Украины он:
- находился на оккупированных территориях Донецкой области и Крыма;
- помогал своему сыну, сотруднику ФСБ РФ, в поиске проукраинских активистов;
- впоследствии возглавил охрану губернатора Ульяновской области России.
Таким образом, Вячеслав Заневский не просто покинул Украину, а фактически перешел на службу к оккупантам. Обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении в суде. Его обвиняют по следующим статьям:
- ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору;
- ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием.
Если он будет признан виновным, он может получить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший народный депутат Украины и его сыновья вели бизнес на временно оккупированных Россией территориях (ВОТ) Луганской области, платили налоги в бюджет страны-агрессора и получали финансовую поддержку от оккупантов. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о нардепе Рады IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее
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