Все активы главного телохранителя Януковича национализировали в Украине: государству перешло имущество стоимостью более 100 млн грн

Государство национализировало активы на сумму более 100 млн грн экс-охранника Януковича Вячеслава Заневского, работающего на оккупантов. Его имущество, включая гостиницу в Буковеле, квартиры и землю, теперь принадлежит Украине.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Украинские правоохранители продолжают возвращать государству активы предателей и пособников российской агрессии.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение о национализации активов бывшего руководителя службы охраны президента-беглеца Виктора Януковича. Общая стоимость конфискованного имущества превышает 100 миллионов гривен. По материалам Офиса генерального прокурора, в государственный бюджет переданы:

гостиничный комплекс в Буковеле площадью более 1,2 тыс. кв. м;

площадью более 1,2 тыс. кв. м; 12 земельных участков в Киевской, Ивано-Франковской областях и в оккупированном Крыму;

в Киевской, Ивано-Франковской областях и в оккупированном Крыму; 2 квартиры в центре Киева общей площадью более 200 кв. м;

4 парковочных места в столице;

в столице; транспортное средство ;

; 5 объектов интеллектуальной собственности ;

; 10 единиц оружия, в том числе коллекционного ;

; денежные средства на сумму свыше 300 тыс. грн.

Эти активы ранее были арестованы в рамках расследования дела по пособничеству государству-агрессору. Формально имя фигуранта дела не разглашается, однако, по данным СМИ, речь идет о Вячеславе Заневском, который возглавлял службу охраны Януковича с 2008-го по 2012 год.

После Революции Достоинства он сбежал из Украины и поселился на территории, временно оккупированной Россией. Согласно материалам следствия, после бегства из Украины он:

находился на оккупированных территориях Донецкой области и Крыма ;

; помогал своему сыну, сотруднику ФСБ РФ, в поиске проукраинских активистов ;

; впоследствии возглавил охрану губернатора Ульяновской области России.

Таким образом, Вячеслав Заневский не просто покинул Украину, а фактически перешел на службу к оккупантам. Обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении в суде. Его обвиняют по следующим статьям:

ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору;

– пособничество государству-агрессору; ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием.

Если он будет признан виновным, он может получить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший народный депутат Украины и его сыновья вели бизнес на временно оккупированных Россией территориях (ВОТ) Луганской области, платили налоги в бюджет страны-агрессора и получали финансовую поддержку от оккупантов. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о нардепе Рады IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее

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